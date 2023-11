Spanje heeft een nieuwe koploper door puntenverlies Girona

Maandag, 27 november 2023 om 23:09 • Mart van Mourik

Girona is de koppositie in LaLiga definitief kwijt. Bij het ingaan van de veertiende speelronde in Spanje gingen de Catalanen nog aan kop, maar maandagavond werd er thuis niet gewonnen van Athletic Club: 1-1. Een dag eerder wist Real Madrid wél te winnen op bezoek bij Cádiz, waardoor de Koninklijke dankzij een beter onderling resultaat nu aan kop gaat. Beide teams hebben 35 punten; Atlético Madrid en Barcelona volgen met 31 punten op de derde en vierde plek.

Girona - Athletic Club 1-1

Met Daley Blind in de basis kon Girono in het eerste bedrijf geen doorbraak forceren, maar die werd wel gevonden in de openingsfase van de tweede helft. Een voorzet vanaf de linkerkant werd door meerdere verdedigers van Athletic Club gemist, waarna Viktor Tsygankov in alle vrijheid kon binnenschieten. Lang kon Girona overigens niet genieten van de voorsprong, want de bezoekers kwamen ruim tien minuten later al op gelijke hoogte. Na een razendsnelle omschakeling bediende Iñigo Ruiz de Galarreta spits Iñaki Williams, die op volle snelheid de zestien betrad en in de benedenhoek raak schoot: 1-1. In het restant van de wedstrijd werd de winnende treffer niet meer gevonden.

