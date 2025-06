Theo Janssen is keihard voor Jong Oranje: ‘Hij rent als kip zonder kop, heeft geen idee wat hij aan het doen is!’

Theo Janssen heeft geen goed woord over voor het optreden van Jong Oranje in het eerste duel van de beloften op het jeugd-EK. De analist deelt na afloop harde woorden bij Ziggo Sport.

De ploeg van Michael Reiziger begon al enorm teleurstellend aan de openingswedstrijd en keek bij de rust dan ook tegen een beschamende 2-0 achterstand aan tegen Finland.

De Noord-Europeanen sloegen in drie minuten tijd twee keer toe, via Casper Terho en Topi Keskinen. Het werd mogelijk gemaakt door grote fouten achterin bij Jong Oranje.

In het tweede bedrijf knokte de mannen van Reiziger zich door doelpunten van Luciano Valente en Ernest Poku - diep in blessuretijd - terug tot 2-2 en dus een puntje.

Na afloop was de kritiek echter niet mals. Royston Drenthe, te gast als analist, noemde het ‘onacceptabel’. “Reiziger moet een statement maken, want ze presteren zeer ondermaats. Dat is niet acceptabel op zo’n toernooi.”

Janssen wilde ook nog wel wat kwijt over de teleurstellende ouverture. Hij wees naar het middenrif, waar Ian Maatsen verrassenderwijs als controleur aantrad, en labelde alle drie als ‘dramatisch’.

“Youri Regeer en Kenneth Taylor spelen in balbezit bijna als spitsen”, begint Janssen aan zijn felle betoog. “Maatsen loopt overal, als een kip zonder kop. Hij heeft geen idee wat hij aan het doen is. Tactisch gezien was het dramatisch.”

”Dat heeft ook te maken met de keuzes van Reizigers”, wees hij de volgende schuldige aan. “Hij moet in eerste instantie heel erg kwaad worden in de kleedkamer, hij moet iedereen de waarheid vertellen. Ze denken dat ze op dertig procent de wedstrijd kunnen winnen, maar dat lukt niet. Je speelt een EK, dan moet je scherp zijn. Ik denk dat je het hele middenveld moet vervangen”, besluit hij uiterst kritisch.