Ajax moet één belangrijke operatie afronden voordat Dusan Tadic kan terugkeren

De selectie van Ajax is momenteel nog te groot en te oud voor een eventuele terugkeer van Dusan Tadic, zo vertelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De 36-jarige Serviër loopt eind deze maand uit zijn contract bij Fenerbahçe en is dus transfervrij op te pikken. Ajax moet echter eerst een grote schoonmaak houden, klinkt het.

De geruchten over een terugkeer van Tadic bij Ajax gaan al langer rond. Verweij bevestigt dat de Amsterdammers hem graag weer verwelkomen. “Het leek er heel lang op dat hij zou komen. Dat is nog steeds een optie, want hij is in beeld en Ajax wil hem wel heel graag halen.”

“Op dit moment is de selectie gewoon nog veel te vol en moet er eerst verjongd worden in plaats van nog verder verouderd”, aldus de journalist. “Tadic zal dus geduld moeten hebben. Ik weet niet of hij dat heeft.”

“Je zag nu ook alweer wat andere clubs opduiken die interesse in hem hadden. Tadic is zeker een optie. Ik weet zeker dat ze Tadic en Daley Blind heel graag willen halen, maar eerst moet de grote schoonmaak beginnen. Dat schiet nog niet op”, aldus Verweij.

Tadic speelde tussen 2018 en 2023 al voor de Amsterdammers, met wie hij grote successen boekte. De linkspoot won drie titels, twee bekers en één Johan Cruijff Schaal in de Johan Cruijff ArenA.

In de zomer van 2023 vertrok hij naar Fenerbahçe. Daar speelde hij in twee jaar tijd 109 wedstrijden, waarin hij 29 doelpunten maakte en 35 assists leverde.