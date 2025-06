PSV bevestigt uitgaande transfer: einde aan zesjarig verblijf in Eindhoven

Richard Ledezma vertrekt transfervrij naar Club Deportivo Guadalajara, beter bekend als Chivas. Dat maken de Mexicanen en PSV bekend via de officiële kanalen. Tot wanneer de 24-jarige Amerikaan tekent is niet bekend.

De transfer van Ledezma hing al enige tijd in de lucht. De rechtspoot is van origine een middenvelder, maar speelde dit seizoen voornamelijk als rechtsback in het elftal van Peter Bosz.

Dat kwam mede door de fysieke problemen van Rick Karsdorp. Ledezma speelde deze campagne 38 duels voor PSV. Daarmee kwam zijn totaal aantal gespeelde wedstrijden voor de Eindhovenaren op 62 uit.

“Hij heeft veel kwaliteiten”, schrijft Chivas in het persbericht. “Eén daarvan is zijn geweldige positionering tussen de linies wat hij combineert met zijn buitengewone mobiliteit. Hij is gewend om rond het strafschopgebied te spelen, een zone waar hij vaak profiteert van zijn behendigheid en geweldige schot.”

“Het feit dat hij van aanvaller naar verdediger is gegaan illustreert maar één ding: zijn geweldige spelinzicht. Ledezma kan op verschillende posities spelen, wat hem een zeer nuttige aanwinst maakt”, aldus de Mexicanen.

Ledezma werd begin 2019 door PSV transfervrij opgepikt in de jeugdopleiding van Real Salt Lake. Een jaar na zijn komst maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht, maar mede door blessureleed bleef een definitieve doorbraak toen uit. Tussen maart en december 2023 werd hij verhuurd aan New York City.