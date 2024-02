Slot geeft duidelijkheid en rekent niet op twee basisspelers bij Feyenoord

Feyenoord-verdediger Lutsharel Geertruida is ziek, zo bevestigt trainer Arne Slot op de persconferentie van de Rotterdammers in aanloop naar het Europa League-duel met AS Roma van donderdagavond (18:45 uur). Volgens de succescoach moet de regerend landskampioen hopen op een meevaller. Daarnaast rekent Slot niet op Quinten Timber, terwijl Santiago Gimenez momenteel wordt getest. Verdediger Quilindschy Hartman ontkent de berichtgeving van 1908.nl, dat dinsdag wereldkundig maakte dat een deel van de selectie van Feyenoord te maken heeft met een griepvirus.

Hartman kwam woensdag als eerst aan het woord tijdens het persmoment. De linkspoot kreeg direct vragen over de vermeende griepepidemie. "Het is niet zo groot als ik online las. Één of twee spelers hadden wat last. Ik ben in ieder geval topfit."

Slot sprak vervolgens kraakhelder over de huidige situatie. "Er is geen sprake van een griepepidemie. Geertruida is ziek, en ook de teammanager (Frank Boer, red.). Verder zijn alle spelers vandaag erbij." Timon Wellenreuther, de reservedoelman die ontbrak in een video die Feyenoord deelde, lijkt dus gewoon inzetbaar tegen Roma. Achterin lijkt rechtsback Bart Nieuwkoop de logische vervanger van Geertruida.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Als Geertruida morgen toch op het veld zou staan, zou dat een enorme meevaller zijn", ging Slot verder. "Maar ik ga daar niet vanuit. Quinten Timber ook niet en Gimenez wordt ‘as we speak’ getest. Dan moeten we kijken of hij klaar is om bij ons te zijn morgen. Als hij klaar is, moeten we een keuze maken of hij na een week niet te hebben meegetraind klaar is om te starten."

Slot weigert om risico's te nemen met zijn spelers. "We weten hoe zwaar het seizoen is voor ons en hoeveel wedstrijden we nog moeten spelen. We moeten een slimme keuze maken, want we hebben nog een lang seizoen te gaan."

Tegen de Romeinen kan trainer Slot verder in ieder geval geen beroep doen op Justin Bijlow, Gernot Trauner, Gjivai Zechiël en Thomas van den Belt. Zij kampen met uiteenlopende blessures. Timber miste de afgelopen wedstrijden wegens een hersenschudding en voor hem komt het duel in De Kuip dus ook nog te vroeg.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Zerrouki; Minteh, Gimenez, Paixão.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties