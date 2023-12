Slachtoffer van charge onthult wat Berghuis tegen hem zei na afloop

Vrijdag, 1 december 2023 om 19:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:31

Joaquín Correa richt via Instagram Stories zijn pijlen op Steven Berghuis. De middenvelder van Olympique Marseille is ontdaan door het feit dat de aanvaller van Ajax op geen enkele manier spijt toonde na diens onbesuisde tackle op de Argentijn, die geblesseerd raakte en direct moest worden gewisseld. De kans is groot dat de van Internazionale gehuurde Correa voor langere tijd niet inzetbaar is.

"Ik ken je niet, maar je had het lef om na de wedstrijd tegen mij te zeggen dat er niets aan de hand was, in plaats van excuses te maken of je zorgen te uiten over mijn toestand!", zo schrijft de verbolgen Correa een dag na de wedstrijd in de Europa League, door Marseille met 4-3 gewonnen, op Instagram. "Onder collega's staan respect en bepaalde gedragscodes voorop! We zullen elkaar hopelijk snel weer zien!"

Op de foto in de story van Correa is te zien dat het rechterbeen van de 29-jarige Correa in een brace zit. De pechvogel van Marseille toont tevens het moment dat Berghuis van achteren een harde tackle inzet. Ook is te zien dat de Ajacied zich van geen kwaad bewust is op het moment dat Correa met een van pijn vertrokken gezicht op de grond ligt. Berghuis kreeg op aanraden van de VAR direct rood en moest het veld dus in de 63ste minuut verlaten.

Berghuis

"Ik vind het geen rode kaart om eerlijk te zijn", vertelde de weggestuurde Berghuis na afloop in gesprek met Veronica. "Ik twijfel zelfs over geel. Ik stop hem fair, maar ik rol over de bal heen. Ik neem mijn andere been erin mee en daardoor kom ik met hem in contact."

"Dus wat ik zeg: persoonlijk twijfel ik zelfs over geel, maar er waren wel meer discutabele beslissingen. Iedereen was vol ongeloof, maar het is natuurlijk heel erg balen. Ik zat zelf lekker in de wedstrijd en met Ajax zaten we ook nog vol in de wedstrijd. Met tien man maak je jezelf het er niet makkelijker op."

Kritiek op arbitrage

Berghuis uitte tevens zijn twijfels over scheidsrechter Simone Sozza. "Beide penalty's zijn heel discutabel. Die scheidsrechter is een Italiaan, dus misschien is hij wel fan van Gennaro Gattuso", doelde Berghuis tot slot op de trainer van Olympique Marseille. "Ik weet het niet, maar je zou het bijna denken."

"Ik dacht niet aan een rode kaart toen ik het zag", zo benadrukte trainer John van ‘t Schip tegelijkertijd voor de camera van ESPN. "Maar als je die beelden zes keer gaat terugkijken, dan wordt die overtreding steeds erger."

"Hij raakt de bal gewoon, al ging hij er natuurlijk wel met zijn voet overheen. Het was natuurlijk ook bij de zijlijn, dus dan krijg je een hoop commotie vanaf de bank. Als hij dan door de VAR geroepen wordt, dan weet je dat het vaak foute boel is. Volgens mij maakte de scheidsrechter vanavond zijn Europese debuut dus misschien stond hij ook onder hoogspanning", aldus de coach van Ajax.