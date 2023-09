Sjaak Swart emotioneel geraakt: ‘Als ik dit zie, dan kan ik wel huilen!’

Vrijdag, 22 september 2023 om 11:14 • Justus Dingemanse • Laatste update: 11:20

Afgelopen woensdag was de jaarlijkse open dag van de Cruyff Foundation. Deze dag is speciaal ingericht voor zo’n 1000 kinderen met een beperking. Tijdens deze dag konden de kinderen kennis maken met de vele ambassadeurs van de Cruyff Foundation waaronder Frank Rijkaard, Sjaak Swart en Khalid Boulahrouz. Daarnaast stonden er 35 verschillende sporten klaar voor de kinderen om uit te proberen. Plezier, verbinding en ontwikkeling staan hoog in het vaandel bij de open dag. Voetbalzone nam een kijkje en sprak met de kinderen en ambassadeurs in het Olympisch Stadion.

Tijdens de open dag zijn er verschillende ambassadeurs aanwezig om de kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen. Een van de ambassadeurs is Ajax-icoon Frank Rijkaard. Hij vindt het onwijs belangrijk dat er middels de Cruyff foundation aandacht wordt gevraagd voor de beperkingen die kinderen met een handicap hebben bij het sporten. ‘’Als je om je heen kijkt, hoeveel plezier de kinderen hebben en iedereen die erbij betrokken is. We weten allemaal waar het om gaat: ruimte creëren voor kinderen om te spelen. Ongeacht hun lichamelijke beperking.’’

Naast Rijkaard zet ook Sjaak Swart zich in voor de Cruyff Foundation. Hij vindt het onwijs knap wat Johan heeft opgezet. ‘’Dit is geweldig. Wat die heeft opgericht en wat wij proberen voort te zetten voor de kinderen die zoveel plezier hebben. Dan zou ik wel kunnen huilen’’, vertelt Mister Ajax. Ook journalist Sander de Kramer krijgt kippenvel wanneer hij over de invloed van Johan Cruyff praat. ‘’Johan had een buurjongen met een beperking die bang was voor water. Op een gegeven moment stond Johan in het water en toen sprong zijn buurjongen zo bij hem in de armen. Dat was het moment dat Johan besefte dat hij zich wilde gaan inzetten voor deze groep’’, vertelt De Kramer.

De Cruyff Foundation ziet dat het vandaag de dag belangrijker is dan ooit tevoren om aandacht te vragen voor sport en bewegen voor alle kinderen. Kinderen bewegen namelijk steeds minder ze brengen steeds meer tijd door zittend achter schermen. Bij kinderen met een beperking is deze groep nog groter. Zo sport 60 procent van de kinderen met een verstandelijke beperking niet eens op wekelijkse basis. Bij kinderen met een motorische beperking is dat percentage zelfs 83. Dit komt veelal door de dure aanpassingen die nodig zijn om het sporten voor deze kinderen mogelijk te maken. De Cruyff Foundation hoopt dat deze percentages snel lager worden en daar probeert het dan ook alles aan te doen.