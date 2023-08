Voormalig Ajacied Bojan Krkic staat voor bijzondere terugkeer bij Barcelona

Donderdag, 17 augustus 2023 om 11:50

Barcelona wil Bojan Krkic een bestuurlijke functie aanbieden, zo melden diverse Catalaanse media. De voormalig huurling van Ajax moet Deco, die woensdag werd aangesteld als sportief directeur, gaan ondersteunen in een nieuwe organisatiestructuur. De 32-jarige Bojan zette in maart een punt achter zijn spelersloopbaan, maar zou graag buiten het veld aan de slag gaan in de voetballerij. Barça wil hem die kans bieden als opvolger van Mateu Alemany, die zijn werkzaamheden als directeur voetbal per 2 september neerlegt. Bojan staat zo voor een bijzondere terugkeer in het Spotify Camp Nou.

Woensdag maakte Barcelona eindelijk bekend dat Deco de opvolger is van de in mei vertrokken Jordi Cruijff. De 45-jarige Portugees was als speler tussen 2004 en 2008 actief voor Barça, met wie hij in 2006 onder leiding van hoofdtrainer Frank Rijkaard de Champions League won. Deco ontwikkelde zich na zijn spelersloopbaan tot zaakwaarnemer, maar heeft die werkzaamheden moeten neerleggen wegens zijn nieuwe functie in Catalonië. Deco blijft minstens tot medio 2026 aan als sportief directeur van Barcelona en werd achter de schermen al een tijd ingewerkt.

Mogelijk krijgt Deco bij Barcelona te maken met Bojan, die wordt gezien als opvolger van Alemany. De Spaanse grootmacht gaat vermoedelijk echter met een nieuwe organisatiestructuur werken, waardoor de functie van directeur voetbal officieel niet meer zal bestaan. Barcelona gaat in de komende weken meer duidelijkheid geven om de nieuwe bestuursvorm, al zou Bojan in ieder geval staan te popelen om aan de slag te gaan bij zijn jeugdliefde.

Bojan was als speler tussen 1999 en 2011 verbonden aan Barcelona, waar hij uiteindelijk 163 wedstrijden in de hoofdmacht zou voetballen. Daarin was de Servische Spanjaard goed voor 41 doelpunten en 19 assists. Bojan stond te boek als een van de grootste talenten van La Masia, maar wist zijn belofte nooit volledig waar te maken. Barça verhuurde Bojan in het seizoen 2013/14 aan Ajax, maar ook in Amsterdam wist de aanvaller niet te imponeren. Namens Ajax kwam hij tot 5 doelpunten en 6 assists in 32 officiële wedstrijden. In maart beëindigde Bojan zijn carrière na een dienstverband bij het Japanse Vissel Kobe.