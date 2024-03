Sivert Mannsverk geeft Maurice Steijn trap na met like op X

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Sivert Mannsverk, die via X Maurice Steijn een trap na geeft.

Zondagmiddag begon Mannsverk voor de tweede keer in de basis dit seizoen. Hij speelde een uitstekende wedstrijd tegen FC Utrecht (2-0 winst) en kon rekenen op lof van analisten Kenneth Perez, Pierre van Hooijdonk en Mario Been.



Maandagavond openbaarde de 21-jarige Noor vervolgens zijn mening over de inmiddels ontslagen Steijn. Iemand plaatste op X: “Het is ongelofelijk hoe de media, Van der Vaart en Sneijder de hand boven het hoofd van Steijn hebben gehouden. Hij had vijf van de mogelijke 24 punten behaald en stond laatste in de Eredivisie.” Mannsverk deelde de mening klaarblijkelijk en liet dat weten door het bericht een like te geven.

Mannsverk werd afgelopen zomer door Ajax voor 6,5 miljoen euro overgenomen van Molde FK. Een voetblessure hield hem een groot deel van de eerste seizoenshelft aan de kant, maar het lijkt erop dat de spelverdeler kan rekenen op veel minuten onder John van 't Schip.