Ajax heeft naast Dusan Tadic nog een belangrijk aanvallend target

Raúl Moro is nog altijd een toptarget van Ajax, zo schrijft Voetbal International zaterdag. De 22-jarige Spaanse buitenspeler ligt bij Real Valladolid nog tot medio 2028 vast.

Clubwatcher Lentin Goodijk is erg duidelijk in zijn berichtgeving. “Als versterking op de vleugels ziet Ajax Raúl Moro nog altijd als toptarget.”

“De 22-jarige linksbuiten was in januari al heel dicht bij een transfer naar Amsterdam, tot hij een blessure opliep. Ajax is Moro nog niet vergeten en hoopt hem deze zomer alsnog binnen te halen”, aldus Goodijk.

Momenteel is Moro in Slowakije voor het EK Onder 21 met Jong Spanje. Woensdag viel hij in tijdens een 2-3 zege op het gastland.

Goodijk schrijft ook over Tadic. Volgens de journalist zou Ajax hem graag weer begroeten.

“Tadic heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij heel graag weer zou terugkeren bij Ajax, maar het moet wel passen”, schrijft Goodijk.

Het lijkt erop dat Antonio Cordero (Newcastle United) niet meer in beeld is. Waar Engelse media schreven dat Ajax hem wil huren, is dat momenteel niet aan de orde.