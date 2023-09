Sinclair Bischop geeft medische update over Geertruida en Ueda

Maandag, 11 september 2023 om 16:34 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:40

De blessure van Lutsharel Geertruida ‘lijkt mee te vallen’. Dat meldt Sinclair Bischop van ESPN. De 23-jarige multifunctionele verdediger van Feyenoord moest de afsluitende training van Oranje voorafgaand aan het uitduel met Ierland (1-2) vroegtijdig staken wegens een blessure en ontbrak daardoor in de wedstrijdselectie.

De verwachting is dat Geertruida aanstaande zaterdag, wanneer Feyenoord het in eigen huis opneemt tegen sc Heerenveen, inzetbaar is. De blessure van de rechtspoot zorgde ervoor dat Matthijs de Ligt van Ronald Koeman in de basis mocht beginnen tegen Ierland. De mandekker van Bayern München is zowel bij zijn club als bij Oranje niet verzekerd van een basisplaats.

"De Ligt raakte vlak voor de Nations League geblesseerd, anders had hij gespeeld", aldus Koeman vorige week tijdens de persconferentie. "Tegen Griekenland koos ik voor Geertruida. Daar heb ik ook met Matthijs over gesproken. Ik vind Matthijs nog steeds een hele goede verdediger.” Arne Slot heeft bij Feyenoord de beschikking over Gernot Trauner en Thomas Beelen voor de positie naast Dávid Hancko in het centrum. Bart Nieuwkoop is de stand-in van Geertruida op de rechtsbackpositie.

Ueda

Naast Geertruida raakte ook Ayase Ueda geblesseerd tijdens zijn interlandverplichtingen. De 25-jarige spits won met Japan op bezoek bij Duitsland (1-4). Ueda was goed voor een treffer in dat duel, maar werd in de 59ste minuut geblesseerd naar de kant gehaald. De Feyenoorder liep een blessure aan zijn linkervoet op en wordt maandag verder onderzocht in Rotterdam, aldus Bischop. Volgende week dinsdag staat het Champions League-duel met Celtic op het programma en het is voor Feyenoord belangrijk dat Ueda dan inzetbaar is. Santiago Giménez is de eerste twee wedstrijden in het miljardenbal namelijk geschorst.