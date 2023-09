Sevilla komt plotseling met opvallend nieuws over toekomst Oussama Idrissi

Vrijdag, 1 september 2023 om 17:43 • Wessel Antes

Oussama Idrissi is niet langer speler van Sevilla, zo laat de Spaanse club weten via de officiële kanalen. Beide partijen hebben goedkeuring gegeven voor een ontbinding van zijn tot medio 2025 lopende contract. Daardoor kan de 27-jarige buitenspeler, die in het afgelopen seizoen veel speelde op huurbasis bij landskampioen Feyenoord, transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. Eerder deze zomer werd Idrissi gelinkt aan een nieuw hoofdstuk in Rotterdam-Zuid, maar tot een daadwerkelijke transfer kwam het uiteindelijk niet.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Feyenoord zich opnieuw gaat melden bij het management van Idrissi, daar de club inmiddels het vertrouwen heeft uitgesproken in de zeventienjarige Leo Sauer. De talentvolle Slowaak maakt sinds deze week officieel deel uit van de selectie van de Rotterdamse club. Daarbij werd het rugnummer van zijn debuutwedstrijd (62) ingewisseld voor een aantrekkelijker cijfer (25). Daarnaast versterkte Feyenoord zich vorige week met Luka Ivanusec en Ondrej Lingr, waardoor trainer Arne Slot op het oog al voldoende aanvallende impulsen tot zijn beschikking heeft.

Agreement with Oussama Idrissi to terminate his contract. — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) September 1, 2023

Lang leek het erop dat de Rotterdammers opnieuw een huurdeal van Idrissi zouden sluiten met Sevilla. Nadat de Spanjaarden extra eisen stelden voor een overeenkomst, besloot de Raad van Commissarissen van Feyenoord echter dat de transfer niet verantwoord was. Zo vroeg Sevilla om prestatiebonussen, bijvoorbeeld als de Stadionclub de groepsfase van de Champions League zou overleven. Nu ligt Idrissi transfervrij voor het oprapen, al zal hij wel een vorstelijk salaris vragen.

Idrissi is een van de spelers met wie Slot een warme relatie onderhoudt. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij AZ, waar de Marokkaans international uitgroeide tot een smaakmaker in de Eredivisie. Idrissi vertrok vervolgens naar Sevilla, waar hij nooit echt wist te slagen. De rechtsbenige vleugelspits was afgelopen seizoen goed voor 38 wedstrijden namens de landskampioen. Daarin scoorde hij 7 doelpunten en was hij 8 keer de aangever.