Sebastian Szymanski bezorgt FenerbahÃ§e volle buit met heerlijke uithaal

Sebastian Szymanski bezorgt Fenerbahçe volle buit met heerlijke uithaal

Zondag, 17 september 2023 om 19:03 • Mart van Mourik

Fenerbahçe heeft ook in de vierde speelronde van de Süper Lig geen punten laten liggen. In eigen stadion was het team van trainer Ismail Kartal een kleine maat te groot voor Antalyaspor: 3-2. De doelpuntenproductie van Fener werd verzorgd door Edin Dzeko, Irfan Kahveci en voormalig Feyenoord-middenvelder Sebastian Szymanski, terwijl Adam Buksa tweemaal trefzeker was namens de bezoekers.

Antalyaspor kwam na een halfuur spelen nog wel op voorsprong, toen Sander van de Streek de bal meegaf aan Buksa. De spits nam de bal uitstekend mee en rondde op koelbloedige wijze af: 0-1. Op slag van het rustsignaal zette Dzeko zijn ploeg op gelijke hoogte door een doorkopbal van Serdar Aziz van dichtbij binnen te werken: 1-1. Tien minuten na rust fungeerde Dzeko als aangever van Kahveci, die de 2-1 aantekende.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De bezoekers kwamen acht minuten later al langszij, want wederom had Buksa het vizier op scherp staan. De bal belandde op de rand van het zestienmetergebied voor zijn voeten, waarna de aanvalsleider vernietigend uithaalde: 2-2. Uiteindelijk was het Szymanski die Fenerbahçe de volle buit bezorgde. Hij werd binnen het zestienmetergebied aangespeeld door Kahveci, waarna de middenvelder met een heerlijk geplaatst schot de verre hoek vond: 3-2.

Aan de kant van Fenerbahçe maakte Ferdi Kadioglu de negentig minuten vol, terwijl Dusan Tadic enkele minuten voor tijd naar de kant moest ten faveure van Ryan Kent.