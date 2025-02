Santiago Gimenez krijgt bij AC Milan concurrentie van 'man van 127 miljoen euro'

AC Milan heeft zich versterkt met João Félix, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De Italiaanse club neemt de Portugese aanvaller op huurbasis van Chelsea over tot aan het eind van het seizoen. De Milanezen nemen het volledige salaris van de spits over en betalen een bedrag van zes miljoen euro voor zijn diensten.



Door Sander de Deugd



De 25-jarige Félix is bij Chelsea op een zijspoor geraakt en staat open voor een overstap naar Milan. De aanvaller kwam dit seizoen slechts twaalf keer in actie in de Premier League, voornamelijk als invaller, en wist slechts eenmaal te scoren en gaf één assist.



Milan zoekt nog een aanvallende versterking na het vertrek van Álvaro Morata naar Galatasaray en ook neemt de club deze periode hoogstwaarschijnlijk nog afscheid van Noah Okafor. De Zwitserse spits staat in de belangstelling van Napoli. Wel haalde de ploeg Santiago Gimenez voor 32 miljoen euro op bij Feyenoord, maar zien ze in Felix een geduchte concurrent voor de Mexicaan. Volgens The Times had ook Aston Villa interesse in Felix, maar zij hebben gekozen voor Marcus Rashford.



Félix’ roerige carrière

De Portugees werd in 2019 van Benfica overgenomen door Atlético Madrid voor een recordbedrag van 127 miljoen euro. Na een aantal wisselvallige seizoenen werd hij verhuurd aan onder andere FC Barcelona en Chelsea. Afgelopen zomer nam laatstgenoemde club hem definitief over van Atlético voor 52 miljoen euro. Een definitieve doorbraak bleef echter uit.



Nu kan Félix bij Milan een nieuwe kans krijgen op het hoogste niveau. De club is afgehaakt in de titelstrijd, maar heeft zich wel geplaatst voor de tussenronde van de Europa League. Ook zijn i Rossoneri nog actief in het bekertoernooi.



Voorlopig is er nog geen akkoord bereikt, maar de onderhandelingen zijn in volle gang. De laatste uren van de transferperiode worden cruciaal.