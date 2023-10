Santiago Giménez gaat in op transfergerucht: ‘Dat zou fantastisch zijn’

Woensdag, 4 oktober 2023 om 23:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:40

Santiago Giménez hoopt ooit voor Real Madrid te spelen. Dat onthult de spits van Feyenoord tegenover het Spaanse televisieprogramma La Sexta. De Mexicaans international is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Rotterdammers en kan ook deze jaargang uitstekende cijfers overleggen.

Giménez werd onlangs door transfermarktexpert Ekrem Konur in verband gebracht met Real Madrid. De doelpuntenmachine van Feyenoord laat in gesprek met een Spaans televisieprogramma weten enthousiast te zijn over een toekomstige transfer naar de Koninklijke.

"Ik zou het geweldig vinden om voor Real Madrid te spelen. Natuurlijk. Het is een enorm grote club. Het zou fantastisch zijn”, aldus Giménez, die sterk aan het nieuwe seizoen is begonnen. In de eerste zeven Eredivisie-duels wist hij het net maar liefst tien keer te vinden.

Slot werd voorafgaand aan het Champions League-treffen tussen Feyenoord en Atlético Madrid ook gevraagd naar het gerucht over Giménez en Real. “Daar kan ik onmogelijk op antwoorden", zei de trainer.

“Het is een heel goede spits die heel veel goals maakt. Daarnaast vind ik vooral zijn persoonlijkheid indrukwekkend, omdat hij zich nooit laat afleiden wanneer hij een kans heeft gemist. Voor zijn leeftijd is hij qua persoonlijkheid al heel ver.”

Slot kon woensdagavond tegen Atlético geen beroep doen op Giménez, daar de aanvalsleider zijn laatste wedstrijd schorsing in de Champions League uitzat. De linkspoot is 25 oktober weer speelgerechtigd, wanneer Feyenoord het in het miljardenbal opneemt tegen Lazio.

Zonder Giménez leden de Rotterdammers in het Cívitas Metropolitano een 3-2 nederlaag tegen Atlético Madrid. Feyenoord kwam voor rust tot twee keer toe op voorsprong via een eigen doelpunt van Mario Hermoso en een goal van Dávid Hancko. Madrileense treffers van Álvaro Morata (2x) en Antoine Griezmann bezorgden de ploeg van trainer Diego Simeone echter de zege.