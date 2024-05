Sam Beukema én Joshua Zirkzee kunnen absolute droomtransfers maken

Joshua Zirkzee (22) en Sam Beukema (25) lijken bezig aan hun laatste maanden bij Bologna. De Telegraaf schrijft donderdag dat het Nederlandse duo ‘steeds nadrukkelijker’ in de belangstelling komen te staan. Goaltjesdief Zirkzee prijkt nog altijd hoog op het lijstje bij AC Milan, terwijl Inter centrumverdediger Beukema op de korrel heeft.

Zirkzee wordt door Italiaanse media al tijden genoemd als toekomstige topspits voor AC Milan, maar inmiddels azen i Rossoneri nadrukkelijk op zijn diensten volgens de Nederlandse ochtendkrant. “Clubicoon Zlatan Ibrahimovic, adviseur van de eigenaren en het management van AC Milan, maakt er geen geheim van dat hij Zirkzee komend seizoen graag in San Siro ziet spelen.”

Journalist Steven Kooijman, die zich baseert op bronnen rondom de spelers, denkt dat Zirkzee een zomertransfer gaat maken. “Gezien zijn stormachtige ontwikkeling en het flinke prijskaartje (meer dan 50 miljoen euro) zal ook Bologna willen meewerken aan een transfer.”

Zirkzee ligt bij Bologna nog tot medio 2026 vast. De Italianen namen de jeugdinternational uit Schiedam in de zomer van 2022 voor slechts 8,5 miljoen euro over van Bayern München. Met name dit seizoen heeft Zirkzee de smaak écht te pakken in Italië: in 35 officiële wedstrijden namens Bologna was de spits goed voor 12 doelpunten en 7 assists.

Beukema

Beukema, die centraal achterin speelt bij de verrassende nummer vier van de Serie A, geniet volgensveel belangstelling. Waar de Nederlanders nu nog samenspelen bij Bologna, kan het goed zijn dat ze komend seizoen tegenover elkaar staan in de Derby della Madonnina.

De in Deventer geboren mandekker is niet van plan zijn huidige werkgever zomaar in te wisselen. “Indien Bologna zich plaatst voor de Champions League, zal Beukema alleen voor een stap omhoog zijn koffers willen pakken”, schrijft Kooijman.

Kooijman weet welke club Beukema nauwlettend in de gaten houdt. “Landskampioen Inter is uiteraard zo’n stap. Na Inter en Juventus heeft Bologna de minst gepasseerde defensie van de Serie A.” Beukema ligt bij Bologna nog tot medio 2027 vast en is volgens Transfermarkt zo’n 15 miljoen euro waard.

Bologna nam Beukema vorige zomer nog voor 9 miljoen euro over van AZ. In Italië heeft de stopper onder de veelbelovende trainer Thiago Motta zowel fysiek als voetballend grote stappen gezet. Inmiddels staat de teller op 31 officiële wedstrijden namens Bologna, waarin Beukema 2 treffers en 1 assist noteerde.

