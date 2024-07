Ruud Gullit voorziet een zeer zware avond voor de pas herstelde Luke Shaw tijdens EK-finale Spanje - Engeland

Ruud Gullit denkt dat Luke Shaw een zeer zware avond tegemoet gaat, zo laat de oud-middenvelder weten bij BeIN Sports. De Engelse linksback zal als wingback opereren in de EK-finale tegen Spanje, waarmee hij tegenover EK-ster Lamine Yamal komt te staan.

De zaterdag zeventien geworden Yamal verkeert in bloedvorm en kan rekenen op lof van Gullit. "De jongere spelers spelen zonder angst. De oudere spelers zijn vermoeid aangekomen op het EK na een stressvol seizoen."

“Mensen verwachtten hetzelfde van die spelers, maar de enigen die het hebben laten zien zijn de jongeren. En dat is normaal. Yamal is één van die jongere spelers die geen angst kent. Hij wil deze wedstrijd spelen. We gaan zien hoe hij deze wedstrijd, de finale onder toeziend oog van de hele wereld, gaat spelen.”

“Hij is een geweldig talent. We willen allemaal naar hem kijken. Voor de Engelsen hoop ik dat hij niet zo veel gaat uitrichten, maar hij is in staat tot grootse daden. Shaw doet mee, toch?”, zei Gullit vlak voor de officiële bekendmaking van de opstelling van Engeland. “Hij zal een zware avond meemaken.”

Shaw liep medio februari een spierblessure op en speelde sindsdien geen enkele wedstrijd voor Manchester United meer. De linkspoot werd desondanks opgenomen in de EK-selectie van bondscoach Gareth Southgate, die hij hem zijn rentree gunde in de kwartfinale tegen Zwitserland. Ook tegen het Nederlands elftal deed Shaw één helft mee.

Gullit is verder onder de indruk van het middenveld van Spanje. “Maar Bellingham staat ook op het middenveld en hij behoort ook tot dat middenveld”, doelt Gullit op het beste middenveld van het toernooi. “Declan Rice heeft ook een oké toernooi achter de rug. Iedereen heeft er zijn twijfels over, maar hij heeft een oké toernooi achter de rug”, aldus Gullit.

Opstelling Spanje: Simón; Carvajal; Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz, Olmo; Yamal, Morata, Williams.

Opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Foden, Bellingham; Kane.