Routinier van Ajax is niet geliefd bij Dick Advocaat: ‘Dick haat hem’

Zaterdag, 2 december 2023 om 07:56 • Laatste update: 08:26

Ook bij Vandaag Inside was de overtreding en de daaropvolgende rode kaart van Steven Berghuis onderwerp van gesprek vrijdagavond. De routinier van Ajax werd tegen Olympique Marseille na ruim een uur spelen van het veld gestuurd nadat hij Joaquín Correa in de mangel nam bij de zijlijn.

"Dit is echt een krankzinnige overtreding die nergens op slaat. Die jongen (Correa, red.) kan gewoon zijn kruisbanden scheuren", aldus René van der Gijp. "Hij kan gewoon zijn kruisbanden scheuren, hé. En net daarvoor wilde Berghuis al die ballenjongen pakken. En dat ging net niet."

"Ik heb me het meest verbaasd over de reactie van Berghuis", haakt Hélène Hendriks in. "Ik snap best dat je in een bepaalde emotie zit, maar het zat er al aan te komen. Even daarvoor had hij al ruzie met die ballenjongen. Een beetje flauw. Het is een beetje kleutergedrag."

Hendriks zat in de studio met Dick Advocaat, die dienst deed als analist. "Hij zei meteen dat het rood was en dat begreep ik wel." Johan Derksen haakt daar messcherp op in. "Dick haat hem", weet de Snor.

Vervolgens wordt het interview van Berghuis ingestart. De middenvelder annex aanvaller vond het zeer onterecht dat hij een rode kaart kreeg, zo benadrukte hij na afloop. Berghuis twijfelde zelfs over geel, zo gaf hij aan. "Misschien is de scheidsrechter fan van Gattuso."

Derksen ziet het interview met verbazing aan. "Hier blijkt weer uit dat niet alle mensen die heel hoog voetballen ook heel veel kijk op voetballen hebben. Want hij staat buiten de werkelijkheid. Voor hem is het een terugkerend probleem, want hij heeft ieder jaar twee van zulke momenten. Dat hij helemaal op tilt slaat en een rode kaart krijgt."

"Ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat meerdere mensen, zeker ook in het Ajax-kamp, het echt geen kaart vonden", haakt Hendriks weer in. "Weet je nog dat hij die gozer van AZ (Pantelis Hatzidiakos, die in 2021 na een charge van Berghuis maandenlang moest revalideren, red.) een teringschop gaf? Die Griek volgens mij", uit Van der Gijp tot slot nogmaals zijn verbazing over Berghuis.