Ronaldo reageert op obsceen gebaar: ‘Een misverstand. Dit is in Europa normaal’

Cristiano Ronaldo heeft op een persconferentie zijn excuses aangeboden voor het obscene gebaar dat hij enkele weken geleden maakte. Op 25 februari speelde de Portugese superster met zijn Al-Nassr uit bij Al-Shabab (2-3) toen hij na de openingstreffer een gebaar voor zijn kruis maakte richting de tribune.

Ronaldo was gedurende de wedstrijd het mikpunt van spot voor de thuissupporters. Vanaf de tribune werd meerdere malen de achternaam van Lionel Messi gescandeerd richting de aanvaller van Al-Nassr. De Argentijn, die tegenwoordig uitkomt in de Verenigde Staten bij Inter Miami, was jarenlang de grote concurrent van de Portugees in de strijd om de beste voetballer van de wereld.

Toen de uitploeg in minuut 21 een penalty ontving, ging Ronaldo achter de bal staan en scoorde de getergde Portugees. De doelpuntenmaker vierde zijn verzilverde strafschop door eerst zijn hand achter zijn oor te doen, waarna hij vervolgens een gebaar voor zijn kruis maakte.

Cristiano Ronaldo's obscene gesture is being investigated by the federation pic.twitter.com/GU8xFDQVXL — Soccersid (@JagathHash27194) February 26, 2024

Het moment was niet op televisiebeelden vastgelegd, maar circuleerde vliegensvlug op het internet nadat een aanwezige supporter het beeld wel had gefilmd. Ronaldo werd nadien op zijn vingers getikt door de Saudische voetbalbond (SAFF) en kreeg een schorsing van één wedstrijd opgelegd.

De commissie van de voetbalbond gaf de 39-jarige Ronaldo daarnaast een geldboete van 10.000 Saoedische rial, wat omgerekend bijna 2500 euro is. Daar hield het voor de schatrijke Portugees nog niet op, want hij moest daarnaast het dubbele betalen aan tegenstander Al-Shabab.

Reactie Ronaldo

“Wat ik deed en waarvoor ik ben gestraft was een misverstand. Deze reactie is in Europa normaal”, aldus Ronaldo. “Ik heb niet met opzet iets fout gedaan. Ik heb juist veel respect voor de tradities van het land waarin ik leef.”

Ronaldo wijdt het obscene gebaar aan het feit dat hij erg gepassioneerd is. “Soms voeren passie en enthousiasme de boventoon en doe ik dingen die fout zijn, maar ieder mens maakt toch fouten?”, aldus de voormalig aanvaller van Manchester United op de persconferentie voor het duel met Al-Ain in de AFC Champions League. Daarin moet Ronaldo met zijn team een 1-0 achterstand om zien te draaien.

Ronaldo is bezig aan een topseizoen in de Saudi Pro League. De Portugees kwam tot dusverre tot 21 wedstrijden en scoorde 22 keer. Daarnaast gaf hij negen keer de beslissende eindpass. In de Aziatische Champions League is hij ook aardig op schot, daar hij vijf goals in zeven wedstrijden wist te noteren.

In de Saudi Pro League staat het sterrenelftal van Al-Nassr op de tweede plaats. Koploper Al-Hilal heeft een straatlengte voorsprong (twaalf punten) op het team van Ronaldo. Bekende ploeggenoten van de aanvaller zijn voormalig Liverpool-aanvaller Sadio Mané, controleur Marcelo Brozovic en centrumverdediger Aymeric Laporte.

