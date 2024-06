Ronaldo belt 2 ex-ploeggenoten om hen warm te maken voor transfer naar Al-Nassr

Het verlies van de Saudische bekerfinale met Al-Nassr kwam afgelopen vrijdag hard aan bij Cristiano Ronaldo. De 39-jarige Portugees beleefde zo een seizoen zonder prijzen. Volgens Marca aast Ronaldo op versterkingen en heeft hij twee voormalig ploeggenoten gebeld om hen warm te maken voor een transfer naar Al-Nassr.

Al-Nassr sloot de competitie vorige week maandag af met een 4-2 zege op Ittihad Club. De landstitel was echter al even uit zicht. Ronaldo eindigde met zijn ploeggenoten liefst 14 punten achter kampioen Al-Hilal.

Tijdens de laatste competitiezege was Ronaldo goed voor twee treffers, daarmee greep hij nog wel twee persoonlijke records. Hij eindigde op 35 treffers in de Saudi Pro League, zeven meer dan nummer twee op de topscorerslijst, Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal).

Nooit eerder scoorde iemand zo vaak in één Saudi Pro League-seizoen en geen enkele speler pakte ooit de topscorerstitel in vier verschillende landelijke competities (LaLiga, Serie A, Premier League en Saudi Pro League).

Zijn doelpuntendrift bleek dus niet voldoende voor het kampioenschap en vorige week vrijdag werd ook de Saudische bekerfinale na strafschoppen verloren van Al-Hilal. Na afloop was Ronaldo ontroostbaar.

De routinier kan zich richten op zijn mogelijk laatste EK met Portugal, maar is volgens Marca ook al bezig met komend seizoen bij Al-Nassr. Ronaldo hoopt meerdere versterkingen te verwelkomen en heeft zijn voormalig ploeggenoten Nacho en Casemiro naar verluidt benaderd om de overstap naar Saudi-Arabië te maken.

Nacho, die afgelopen zaterdag voor de zesde keer in zijn carrière met Real Madrid de Champions League won, is komende zomer transfervrij. Casemiro ligt nog tot medio 2026 vast bij Manchester United, maar de kans is aanwezig dat the Reds Devils hem willen verkopen om salaris en transferbudget vrij te maken.

Ronaldo is momenteel een van de vele buitenlandse spelers die onder contract staat bij Al-Nassr. Ook Sadio Mané, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic, Talisca, Alex Telles, Otávio en David Ospina kozen eerder voor het grote geld uit het Midden-Oosten.

