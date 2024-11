Ronald Koeman noemt Valentijn Driessen 'hersenloos' in felle discussie na Nederland - Hongarije

Na afloop van de 4-0 overwinning van het Nederlands elftal op Hongarije, was één incident ook op de persconferentie het onderwerp van gesprek. Wout Weghorst juichte, net nadat Ádám Szalai een epileptische aanval had gekregen, volgens velen wat uitbundig na het maken van zijn openingsdoelpunt. Bondscoach Ronald Koeman nam het op voor zijn spits en belandde in een felle discussie met Valentijn Driessen.

Szalai ging in de zevende minuut van de wedstrijd opeens naar de grond, waarna er paniek ontstond op de bank bij Hongarije. Szalai werd bij de dug-out van Hongarije behandeld. De paniek bij de omstanders nam daarna gelukkig af. De Hongaren besloten door te willen spelen, waarna het spel hervat werd met een strafschop voor het Nederlands elftal.

Weghorst nam zijn verantwoordelijkheid en schoot de 1-0 binnen, maar zijn manier van juichen zorgde voor afkeur bij veel kijkers. “Was dat niet wat ongepast op zo’n moment?”, zo luidt de terechte vraag van Driessen aan Koeman op de persconferentie. De bondscoach kan zich daar niet in vinden en neemt het op voor Weghorst.

“Nou de boel was onder controle. Hij vocht niet meer voor zijn leven”, verduidelijkt Koeman. “Zij kiezen ervoor om door te voetballen, dus dan vind ik dat je mag juichen. Iedereen vervult dat op zijn eigen manier, maar ik begreep al dat er op social media… Maar goed, daar zitten hersenloze mensen op.”

“Ik ben niet hersenloos en ik zit niet op social media”, gaat Driessen de discussie aan met de bondscoach. “Nou, af en toe wel hoor”, reageert Koeman fel. “Prima, jij mag dat zeggen”, besluit Driessen, die daarna toch nog een keer wil weten of Koeman het echt geen ongepaste actie vond van Weghorst.

“Ik heb het niet precies gezien, maar hij mag blij zijn dat hij die penalty maakt”, geeft Koeman nog altijd niet toe. “Het is een belangrijk moment en de boel is onder controle. Maar als dat overdreven is of als dat anders moet, dan zal ik dat met Wout bespreken.”

Na de openingstreffer liep Oranje uiteindelijk uit naar een ruime 4-0 overwinning, al was er ook nog wat commotie om de discussie tussen Cody Gakpo en Weghorst voorafgaand aan de tweede strafschop. Koeman wilde er geen groot ding van maken. “Ze kunnen allebei goed een penalty nemen, maar het lijkt nooit zo mooi of leuk als twee spelers daarom vechten.”