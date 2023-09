Ron Jans kritisch op selectiebeleid FC Utrecht: ‘Ramselaar de enige...’

Vrijdag, 15 september 2023 om 16:17 • Bart DHanis • Laatste update: 16:34

Ron Jans is kritisch op het selectiebeleid van FC Utrecht, zo heeft hij laten blijken in een interview met Vandaag Inside. Volgens de kersverse trainer van Utrecht bestaat de selectie uit ‘heel veel tienen en achten’, maar ontbreekt het in het elftal aan een echte ‘nummer zes’. De selectie is volgens Jans dan ook niet helemaal in balans.

Jans blikt in het interview eerst terug op zijn sabbatical. Volgens de in Zwolle geboren oefenmeester heeft zijn pauze te kort geduurd. “Eigenlijk kwam dit te vroeg. Ik heb twaalf weken vakantie gehad. Het is de meest relaxte tijd van m’n leven geweest, maar ik voelde dat ik dit heel graag wilde aanpakken. Dan kan ik niet in december beginnen, want dan gaat iemand anders er met de klus vandoor.”

Jans gaat zaterdagavond met zijn ploeg op bezoek bij Heracles. Hij verwacht een lastig duel, maar gaat uit van zijn eigen selectie. “Het is deze week bevestigd: het is een selectie met heel veel jong talent en kwaliteit, het is alleen niet helemaal in balans.” Jans begrijpt de kritiek op Jordy Zuidam, technisch directeur bij Utrecht, dan ook wel. “Soms is het wel heel erg kritisch, maar als het niet goed gaat is het logisch dat er kritiek komt.”

De voormalig oefenmeester van onder meer FC Twente, FC Groningen en PEC Zwolle is namelijk niet helemaal tevreden over de balans op het middenveld. “We hebben veel spelers die op tien of acht kunnen spelen, maar we hebben eigenlijk geen zes. Voorin lopen veel buitenspelers die naar binnen willen trekken, maar weinig spelers met diepgang.” Ook qua leeftijd is de selectie volgens Jans niet uitgebalanceerd. “Er zijn veel ervaren spelers, en veel jonge jongens. Bart Ramselaar is de enige die daar tusseninzit."