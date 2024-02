Roma-ster Paulo Dybala geeft Feyenoord direct na penaltyserie online een trap na

Paulo Dybala, de sterspeler van AS Roma, heeft de woede van een deel van de supporters van Feyenoord op zijn hals gehaald. De dertigjarige Argentijn kon het via Instagram niet laten om zich meermaals te uiten over de zege op Feyenoord in de tussenronde van de Europa League.

Door een 1-1 stand na negentig minuten moest er verlengd worden in Stadio Olimpico. Daarin werd Dybala in de 102de minuut gewisseld. Na een bloedstollende penaltyserie trok Roma uiteindelijk voor het derde jaar op rij aan het langste eind in Europa. Dybala zelf nam dus geen penalty, maar kon het na afloop van de strafschoppenserie niet laten om zich direct te melden op Instagram.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Screenshot van de verwijderde reactie van Dybala.

Feyenoord plaatste via het medium een bericht over de uitslag (1-1, 4-2 na strafschoppen) van de Europese kraker, waaronder Dybala met zijn geverifieerde account vijf lachende emoticons reageerde. De linkspoot trok zijn reactie vervolgens razendsnel terug, maar de screenshots zijn overal op het internet te vinden.

Ook via zijn eigen Instagram Stories richtte Dybala zich tot Feyenoord. Die berichten staan tot op heden nog wel online. Daarbij kreeg de Argentijnse wereldkampioen de voorzet van zijn huidige werkgever.

Screenshot van de plagerij van AS Roma.

Feyenoord pakte richting het Europa League-duel uit met twee bijzondere video’s. Roma deelt na de winst een foto in het ontwerp van de Rotterdammers met de tekst. “Roma. Again.” Dybala deelde dat bericht direct met zijn miljoenen volgers.

Dybala zelf lijkt overigens ook gelijk de beweegredenen achter zijn online acties te onthullen. Feyenoord dreef aan het begin van dit seizoen via TikTok de spot met het feit dat de club zou deelnemen aan de Champions League, terwijl Roma instroomde in de Europa League. Die video plaatst Dybala in een Instagram Story met als bijschrift. “I don’t forget @feyenoord.”

De 58 miljoen volgers van Dybala werden dus volop vermaakt na de zege van Roma op Feyenoord. De sterspeler van de Romeinen is op social media een stuk groter dan zijn club. I Giallorossi hebben momenteel 7,1 miljoen volgers op Instagram. Feyenoord tikte vorig jaar de 1 miljoen volgers aan.

Dybala had nog een appeltje te schillen met Feyenoord.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties