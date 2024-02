Rogier Meijer: ‘Daar zakt je broek van af, echt te zot voor woorden’

Rogier Meijer is niet te spreken over de houding van de KNVB. De trainer van NEC, die dinsdagavond met zijn ploeg de bekerfinale bereikte ten koste van SC Cambuur (1-2), mag vrijdag alweer aan de bak in de Eredivisie. Een verzoek om dat duel te verplaatsen werd niet gehonoreerd.

De feestvreugde bij NEC zal snel plaats moeten maken voor de realiteit, daar de Nijmegenaren over twee dagen alweer in actie komen in Eredivisie-verband. De ploeg van Meijer gaat vrijdagavond op bezoek bij hekkensluiter FC Volendam.

"We hebben geprobeerd het naar de zaterdag te laten verzetten, maar dat kon niet", reageert Meijer bij De Telegraaf na het bereiken van de bekerfinale. "We spelen hier een verlenging en dan mogen we vrijdag alweer aan de bak. Dat is te zot voor woorden.”

"Dan lees ik vandaag (dinsdag, red.) dat Ajax - Excelsior is verzet vanwege het vrouwenvoetbal en omdat de staf van het eerste van Ajax vond dat ze een te lange periode zonder wedstrijden had. Dat wordt dan wel gehonoreerd, daar zakt me de broek van af."

NEC besloot dinsdagavond om in de buurt van Leeuwarden te blijven om de spelers zo meer rust te gunnen. Woensdag rijdt de ploeg terug naar Nijmegen, waar de spelersbus om 12:00 uur wordt terugverwacht.

"Als we na de wedstrijd waren gaan rijden, dan waren we om 3:00 uur ’s nachts in Nijmegen", verklaart Meijer. "Dan kun je woensdag helemaal niks doen. Nu slapen we hier, rijden we woensdagochtend terug en lopen we uit in de Goffert. Dan kunnen we donderdagmiddag trainen en vrijdag weer spelen."

Blessures

Dat de ploeg van Meijer diep moest gaan blijkt wel uit het aantal blessuregevallen. Zowel Sontje Hansen als Bram Nuytinck viel geblesseerd uit. Eerstgenoemde had last van de hamstring en ging twintig minuten voor tijd naar de kant.

Nuytinck laat het duel met Volendam schieten. "Ik heb weer last van mijn lies gekregen en vrijdag ben ik er zeker niet bij. Het voelt een beetje hetzelfde als de vorige keer. Toen ben ik er twee weken uit geweest, maar misschien nu wel langer, want ik moet er nu wel goed van herstellen."

