Robin van Persie: 'Ik zou hem aanraden om bij Feyenoord te blijven'

Givairo Read ontving een rode kaart in de slotfase van Feyenoord - PSV. Een eventuele schorsing is echter van tafel geveegd door de tuchtcommissie van de KNVB, zo is dinsdag gebleken. Robin van Persie is blij dat hij woensdag een beroep kan doen op Read in het thuisduel met RKC Waalwijk.

Van Persie is sowieso onder de indruk van de ontwikkeling die Read (18) doormaakt in Rotterdam-Zuid. ''Ik heb Givairo vorig seizoen al een half jaar meegemaakt. En vanaf dag één was hij fantastisch in alles: in zijn houding op het veld, zijn fysieke werk, maar ook op tactisch en technisch vlak.''

De Feyenoord-trainer zag Read als persoon nauwelijks veranderen in de afgelopen twee jaar. ''Alleen niet als voetballer, daarin is hij beter geworden. Givairo heeft iedere dag de urgentie om beter te worden.''

Van Persie weet dat de rechtsback inmiddels wordt bekeken door scouts van onder meer Liverpool. ''Ik zou hem aanraden om bij Feyenoord te blijven. Want er is altijd ruimte voor verbetering. Givairo heeft zijn contract recent verlengd (tot medio 2029, red.) en hij zit hier goed. Maar dat clubs hem volgen, lijkt me niet meer dan logisch.''

Milambo

Van Persie hoopt tevens dat Antoni Milambo Feyenoord trouw blijft, ondanks concrete interesse van Brentford. De middenvelder vloog vorige week per privéjet en met zijn zaakwaarnemers naar Londen om een transfer te bespreken. Naar verluidt vraagt Feyenoord minstens 25 miljoen euro voor Milambo.

''Als je het mij nu vraagt, wil ik graag dat Milambo hier blijft'', benadrukt Van Persie op het persmoment. ''Maar ik weet ook hoe het werkt. Het hangt van de club af, en van hemzelf.''

''Ik weet niet hoe Antoni erin zit. Ik heb hem bewust met rust gelaten. We gaan zien hoe het nu verder gaat met Milambo'', aldus de coach van Feyenoord.