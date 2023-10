RKC komt met positief nieuws over Vaessen: ‘Hij staat weer op het trainingsveld’

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 19:53 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:56

Etienne Vaessen staat weer op het trainingsveld bij RKC Waalwijk. Dat heeft Frank van Mosselveld, algemeen directeur van de club, zaterdagavond bevestigd tegenover ESPN. Vaessen raakte eind september bewusteloos in het Eredivisie-duel met Ajax, na een botsing met Brian Brobbey. Uiteindelijk werd de doelman naar het ziekenhuis gebracht, waarna RKC niet veel later aankondigde dat hij weer ‘bij kennis en aanspreekbaar’ was. Een dag na de botsing werd hij bovendien weer ontslagen uit het ziekenhuis.

Zaterdagavond komt Van Mosselveld met een update over de keeper, voorafgaand aan de Eredivisie-wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. “Naar omstandigheden gaat het redelijk goed”, opent de directeur. “Ik heb hem van de week op het trainingsveld weer voorzichtig bezig gezien. Het is natuurlijk een blessure waarbij je van dag tot dag moet kijken wat er gebeurt als je de intensiteit ophoogt.”

Daarbij maakt Van Mosselveld duidelijk dat Vaessen nog niet volop aan het trainen is. Zijn trainingen bestaan voorlopig onder meer uit ‘voorzichtig wat ballen vangen’. “Onder begeleiding van de fysio’s, dus het is heel voorzichtig op geleide van de reactie langzaam uitbouwen. Het is natuurlijk heel positief dat we hem weer op het veld zien.”

Op de vraag van verslaggever Hans Kraay junior of Vaessen nog veel hoofdpijn heeft, kan Van Mosselveld geen antwoord geven. “Dat zou je hem zelf moeten vragen. Maar het moge duidelijk zijn dat die botsing een behoorlijke nasleep heeft gehad.”

Toch is hij wel positief. “Als ik het vergelijk met hoe hij er twee weken geleden bijzat: enorme vooruitgang. Maar dat wil niet zeggen dat hij deze lijn door kan trekken. We hopen natuurlijk van wel, maar het is echt van dag tot dag bekijken.”

Zelf zou Vaessen zo snel mogelijk weer terugkeren onder de lat, aldus Van Mosselveld. “De discussie of hij wel of niet ooit nog kan spelen, is nooit gevoerd. Sterker nog: eigenlijk zou hij vanavond onder de lat willen staan. Zoals het er nu naar uitziet lijkt hij weer de oude te gaan worden. Maar de één heeft heel lang last van zo’n blessure, de ander is snel weer terug. We hopen natuurlijk op dat laatste.”

Voorlopig moet RKC het vanzelfsprekend nog stellen zonder Vaessen. De afgelopen wedstrijden werd hij onder de lat vervangen door Jeroen Houwen, en dat zal ook tegen Sparta zo zijn. Beide ploegen trappen om 20:00 uur af op Het Kasteel.