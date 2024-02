Rijkhoff opent zijn rekening in Nederland en scoort meermaals namens Jong Ajax

Jong Ajax heeft maandagavond zonder al te veel moeite afgerekend met MVV Maastricht: 3-0. Julian Rijkhoff begon voor de tweede keer in de basis aan de kant van de Amsterdammers en opende zijn rekening in Nederland door twee keer te scoren. Tegelijkertijd ontving Jong FC Utrecht de leeftijdsgenoten van AZ in een duel dat vier penalty's opleverde. De Alkmaarders waren beter vanaf elf meter: 1-2.

Jong Ajax - MVV 3-0

Jong Ajax op een maandagavond betekent vaak dat de Amsterdamse beloften met een sterk elftal aantreden en dat was tegen MVV niet anders. Trainer Dave Vos stuurde met Anton Gaaei, Ahmetcan Kaplan, Ar'Jany Martha, Kian Fitz-Jim, Sivert Mannsverk en Silvano Vos de nodige A-selectie-spelers het veld in. Met Rijkhoff verscheen er ook voorin de nodige kwaliteit aan de aftrap.

Laatstgenoemde was al vroeg in het duel goed voor gevaar voor het doel van MVV. Rijkhoff schoot na een lage voorzet op het doel van Romain Matthys, maar de Belgische keeper kon makkelijk redding brengen. Enkele minuten later was het alsnog raak. Rijkhoff werd op circa dertig meter van het doel aangespeeld, waarna hij direct wegdraaide bij MVV-verdediger Wout Coomans. De spits nam nog enkele stappen in de richting van de zestien en schoot vervolgens raak in de linkerbenedenhoek: 1-0.

Nog voor rust zou Rijkhoff ook zij tweede doelpunt namens Jong Ajax maken. Fitz-Jim veroverde op de helft van MVV de bal, waarna hij Jaydon Banel oog in oog met de Maastrichtse doelman kon zetten. Banels inzet werd gekeerd door Matthys, maar de rebound voor open goal was een koud kunstje voor Rijkhoff: 2-0.

In de tweede helft werden onder meer Kaplan en Mannsverk naar de kant gehaald. De hoofdmacht van Ajax komt donderdag in actie tegen FK Bodø/Glimt en naar alle waarschijnlijkheid behoren Kaplan en Mannsverk dan tot de eerste selectie. Na ruim een uur spelen liep Jong Ajax uit naar 3-0. Een voorzet van Fitz-Jim werd knap binnengekopt door invaller Nassef Chourak. Uiteindelijk werden ook Vos en Rijkhoff nog vroegtijdig naar de kant gehaald.

Jong FC Utrecht - Jong AZ 1-2

De Utrechtse beloften kregen na 35 minuten voetballen een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Jong AZ-verdediger Sem Dekkers beging in zijn eigen strafschopgebied een overtreding op Aurelio Oehlers. Jesse van de Haar mocht aanleggen vanaf elf meter, maar Rome Jayden Owusu-Odure koos de goede hoek.

Even later kreeg ook de uitploeg een penalty, na een overtreding op Ro-Zangelo Daal. Nick Köster faalde niet: 0-1. In de tweede helft mocht diezelfde Köster weer aanleggen vanaf elf meter, wederom als gevolg van een overtreding op Daal. Ditmaal miste ook Jong AZ, dat enkele minuten later via Daal alsnog op voorsprong kwam: 0-2. De wedstrijd zou ook nog een vierde strafschop kennen. Jong FC Utrecht-aanvoerder Silas Andersen legde na 65 minuten aan en schoot binnen: 1-2.

