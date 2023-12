René van der Gijp schrijft ook Ajax-invaller af: ‘Die kan er helemaal niets van’

Na de bekerblamage van Ajax tegen USV Hercules (3-2 nederlaag) van donderdagavond, moeten de spelers van de Amsterdamse recordkampioen het behoorlijk ontgelden. Waar Josip Sutalo en Gastón Ávila eerder al konden rekenen op kritiek van de Nederlandse analytici, laat René van der Gijp in Vandaag Inside ook de naam van invaller Anton Gaaei vallen.

De 21-jarige Deen kwam in Stadion Galgenwaard na een uur het podium op, als vervanger van jeugdproduct Tristan Gooijer. Zes minuten later liet Gaaei zich bij de 2-0 van Hercules eenvoudig uitspelen door Tim Pieters, die vervolgens op schitterende wijze het net wist te vinden.

Wanneer Van der Gijp de beelden van donderdag terugziet, kan hij het nog steeds nauwelijks geloven. De analist begrijpt niets van de aanstelling van Michael Valkanis als assistent-trainer. “Je zit te kijken en denkt: hoe kan dit? Wat moet je met zo’n man.” Ook collega Johan Derksen noemt het ‘te gek voor woorden’.

Van der Gijp vindt dat Gaaei schuldig is aan het tweede doelpunt van Pieters. “Die kan er helemaal niets van. Ach jongen, die is zo slecht...” Gaaei kwam afgelopen zomer voor 4,5 miljoen euro over van Viborg FF.

De Deense jeugdinternational gaf tegen Hercules nog wel zijn eerste assist in dienst van Ajax (op Chuba Akpom), maar kon niet voorkomen dat de Amsterdammers in blessuretijd alsnog onderuit gingen. Gaaei kent, mede door een erbarmelijke bijdrage aan de Klassieker (0-4 nederlaag), een teleurstellend eerste half jaar in de Johan Cruijff ArenA.

Ook Ávila komt in de uitzending van vrijdag weer aan de beurt. “Die Argentijn kan er ook helemaal niets van.” Dat Ajax een bod van 15 miljoen euro van Atalanta op Sutalo heeft afgewezen, vindt Van der Gijp onbegrijpelijk. “Die jongen is zo slecht.”

Budget vrijmaken

Vrijdagavond bracht Mike Verweij van De Telegraaf naar buiten dat Ajax in januari een deel van de zomerse transferuitgaven hoopt terug te verdienen. “Binnen Ajax heerst inmiddels de overtuiging dat de aankopen van Sven Mislintat onmiddellijk weer mogen vertrekken. Tegen elk aannemelijk bod. Ook Josip Sutalo”, aldus de journalist, die aangeeft dat Ajax hoopt 60 miljoen euro van de uitgegeven 115 miljoen euro terug te verdienen.

