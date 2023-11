René van der Gijp is verbaasd en pleit voor boete voor ‘enorme zieligerd’

Maandag, 6 november 2023 om 18:57 • Wessel Antes • Laatste update: 19:02

René van der Gijp heeft met verbazing gekeken naar het interview van Thomas Tuchel na afloop van de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Bayern München (0-4). De vijftigjarige trainer van der Rekordmeister onderbrak zaterdag zijn interview met Sky Sport uit onvrede over eerder uitgesproken kritiek van Bayern-icoon Lothar Matthäus. Gijp vindt dat Tuchel een boete moet krijgen van Bayern voor zijn gedrag.

Tuchel zorgde zaterdag voor verbazing in de Duitse media. De Duitse oefenmeester reageerde, live op televisie, bijzonder geprikkeld op vragen van het landelijke journaille. Dat had alles te maken met de kritiek die de coach kreeg van voormalig voetballers Matthäus en Dietmar Hamann.

Het tweetal uitte eerder deze week, na de uitschakeling van Bayern München tegen derdedivisionist 1. FC Saarbrücken (2-1), kritiek op de Beierse ploeg en op Tuchel als manager. Bayern toonde niet genoeg ontwikkeling, waren de Duitse analisten van mening. Zij stelden dat de spanningen tussen de coach en het team groeiende waren.

Zowel in zijn interview voor de wedstrijd tegen Borussia als na afloop kwam Tuchel meermaals terug op de uitspraken van Matthäus en Hamann. Na de zege op de rivaal beet hij volledig van zich af. “Ondanks spanningen tussen het team en de coach en het gebrek aan ontwikkeling van mijn team is het heel verrassend dat we vandaag (zaterdag, red.) zo goed spelen", reageerde de Duitser op cynische wijze.

Nadat hij Matthäus geen blik waardig had gegund, pakte Tuchel zijn oortjes uit zijn jaszak, om vervolgens zijn microfoon neer te leggen en weg te stormen. De Duitse media schrijven al dagen over de geagiteerde houding van Tuchel, die ook Van der Gijp heeft verbaasd.

“Hé Wim (Kieft, red.), even serieus, ik zat te kijken”, begint Van der Gijp in de KieftJansenEgmondGijp-podcast. “Die Tuchel, die Duitse trainer, die had gewonnen van Dortmund. Daarna werd hij geïnterviewd op het veld. Hij gaf gewoon antwoorden, totdat Matthäus wat vroeg. Heel demonstratief met zijn oortjes uit. Dat zou voor mij een reden zijn om hem een enorme boete te geven!”

“Kom op, Lothar Matthäus”, gaat Van der Gijp verder. “Die was kritisch geweest omdat ze er in de beker waren uitgeknikkerd tegen een derdeklasser. Dan ben je toch een zieligerd? Dan ben je toch een enorme zieligerd?”