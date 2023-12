‘Real Madrid krijgt concurrentie van Europese gigant in de strijd om Varane’

Raphaël Varane lijkt de clubs voor het uitzoeken te hebben deze winter. De centrale verdediger van Manchester United genoot al belangstelling van Real Madrid en is nu ook op het wensenlijstje van Bayern München verschenen, zo weet AS. Varane is uit de gratie geraakt bij Erik ten Hag, waardoor een breuk de beste oplossing lijkt voor alle partijen.

De geruchten over een terugkeer bij Real Madrid werden vorige week als eerste gebracht door BILD-verslaggever Christian Falk. De club uit de Spaanse hoofdstad kampt met de nodige blessuregevallen, waardoor het intensief op jacht is naar een nieuwe centrumverdediger.

David Alaba en Éder Militão liggen het hele seizoen in de lappenmand, waardoor de opties zijn geslonken voor trainer Carlo Ancelotti. Met het (tijdelijk) aantrekken van Varane kunnen een hoop zorgen worden weggenomen. De Fransman voelt zelf wel iets voor een terugkeer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Varane won met Real Madrid liefst vier keer de Champions League, alvorens hij in de zomer van 2021 naar United vertrok voor veertig miljoen euro. De mandekker heeft nog altijd een huis in Madrid en keert nog geregeld terug in de Spaanse hoofdstad voor korte bezoekjes.

Het salaris van Varane lijkt geen obstakel te vormen. Wel dreigt een serieuze kaper op de kust zich te melden. Bayern München zou namelijk ook graag zaken willen doen met United. De Duitse recordkampioen bereidt een bod voor tussen de tien en twintig miljoen euro.

Varane heeft nog een contract tot medio 2025 bij United, al moeten club en speler het nog eens worden over het laatste optionele jaar, meldde The Athletic eerder al. De geruchten dat Varane in de clinch zou liggen met Ten Hag zijn door de Nederlander naar het rijk der fabelen verwezen.

Doordat Varane tegen het einde van zijn contract loopt en op zoek is naar een vertrek, zal United vermoedelijk akkoord gaan met een bescheiden transfersom om hem niet over een half jaar gratis de deur uit te zien lopen.

Vorig seizoen vormde Varane een uitstekend centraal duo met Lisandro Martínez, maar in de huidige voetbaljaargang is hij in de pikorde voorbijgestreefd door Harry Maguire, terwijl Victor Lindelöf het andere plekje in het centrum opeist. Dit seizoen staat de teller op negen Premier League-duels, waarvan slechts vijf als basisspeler.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties