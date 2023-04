Real Madrid geeft dapper Chelsea ook in Londen keiharde les in effectiviteit

Dinsdag, 18 april 2023

Real Madrid staat in de halve finale van de Champions League. De bekerhouder en veertienvoudig winnaar van de belangrijkste Europese clubprijs was ook dinsdagavond te sterk voor Chelsea in de returnwedstrijd van de kwartfinale: 0-2. Rodrygo tekende na rust voor beide goals op Stamford Bridge, de eerste na een fraaie actie van de vleugelaanvaller aan de rechterkant. Chelsea toonde zich dapper, maar het gebrek aan scorend vermogen kwam ook nu weer aan het licht.

Trainer Carlo Ancelotti koos voor dezelfde elf namen die vorige week in eigen huis met 2-0 wisten te winnen van Chelsea. Er waren dus basisplaatsen voor onder meer Toni Kroos, Luka Modric, Vinícius Júnior. Karim Benzema en Rodrygo bij de bezoekers. Collega Frank Lampard kon geen beroep doen op de geschorste Ben Chilwell en de geblesseerde Kalidou Koulibaly. Marc Cucurella en Trevor Chabolah hadden hierdoor een basisplaats bij the Blues. Conor Gallagher had eveneens een basisplek, waardoor Raheem Sterling op de bank plaatsnam naast Hakim Ziyech.

Chelsea toonde aanvallende intenties in de beginfase en had via N'Golo Kanté al snel op 1-0 kunnen komen. De Fransman schoot echter naast in kansrijke positie, tot afgrijzen van hemzelf en de fans. Er was even schrik bij Real Madrid toen Benzema bleef zitten na een duel met Thiago Silva, maar een wissel was niet nodig. De Koninklijke raakte via Rodrygo de paal, terwijl Chelsea in de persoon van Cucurella een grote kans om zeep zag worden geholpen door de alerte Thibaut Courtois. Real Madrid leunde wat achterover, loerde op de counter en was het meest tevreden met de 0-0 stand halverwege.

De thuisclub bleef het ook na rust proberen, maar het gebrek aan effectiviteit was wederom een groot issue. Kanté maaide vijf minuten na de hervatting langs de bal in kansrijke positie. Er was onvrede bij Chelsea toen Eder Militão, die al geel op zak had, werd gespaard door de arbitrage na een harde overtreding. Waar Chelsea faalde, daar sloeg Real Madrid keihard toe. Rodrygo snelde op rechts langs de inglijdende Chalobah, waarna hij Benzema aanspeelde. De Franse spits miste volledig, maar via Vinícius kwam de bal alsnog terug bij Rodrygo, die vervolgens raak schoot. Benzema liet niet lang daarna na om de 0-2 te maken. Kepa kon redding brengen.

Drie keer is geen scheepsrecht voor Chelsea. N' Golo Kanté opnieuw met de 1-0 op zijn schoen, maar weer blijft het bij een levensgrote kans.

Lampard wisselde volop en bracht João Félix, Mykhailo Mudryk en Sterling binnen de lijnen. Ziyech bleef negentig minuten op de bank zitten. Ondertussen ging Kai Havertz onderuit na een tackle van Modric, maar een penalty bleef uit. Mudryk voorkwam dat Vinícius kon scoren, om vervolgens zelf na een counter over te schieten. Het slotakkoord was voor Rodrygo, die scoorde na goed voorbereidend werk van Vinícius. Real Madrid wint dus weer met 0-2 en stuit in de halve finale op de winnaar van het tweeluik tussen Manchester City of Bayern München.

GOAL REAL MADRID! Chelsea krijgt een lesje effectiviteit van Real Madrid. Een Rodrygo op topsnelheid zorgt voor de kans en mag hem zelf afmaken: 0-1 (en 0-3 over twee duels).