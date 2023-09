Rafael van der Vaart: ‘Hij is onze grote ster. Hij is onze allerbeste speler nu’

Zondag, 10 september 2023 om 23:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:31

Rafael van der Vaart is zeer positief over het optreden van Denzel Dumfries. In het gewonnen EK-kwalificatieduel met Ierland (1-2) versierde de wingback een penalty, waaruit Cody Gakpo scoorde, én leverde hij de assist op matchwinner Wout Weghorst. “Hij is onze allerbeste speler op dit moment”, concludeert de analyticus in de studio van de NOS.

"Hij is onze grote ster”, zegt Van der Vaart wanneer hij kijkt naar beelden uit de eerste helft. “Hij is onze allerbeste speler op dit moment. Hij is overal bij betrokken. Wat ik overigens wel vind, en misschien zeg ik wel iets geks, maar ik vond het geen penalty voor Nederland. Die keeper raakt de bal namelijk nog even.” De opgekomen rechtsback werd neergehaald door doelman Gavin Bazunu en versierde zo een strafschop, waaruit Gakpo de 1-1 aantekende.

“Het is echt ongelooflijk”, vervolgt Van der Vaart. “Ik vind het gewoon bijna een wonder worden. Hij heeft zeven assists gegeven in de laatste zeven wedstrijden, maar het hadden er nog meer kunnen zijn. Hij is constant onderweg. Het is echt een geweldenaar. Zijn aannames zijn ook goed, want die waren vroeger ook wel anders. Hij is gewoon de ideale back.”

Ook bij de tweede Nederlandse treffer speelde Dumfries een cruciale rol. Met het hoofd legde hij de bal terug op Weghorst, die van dichtbij de 1-2 maakte. Pierre van Hooijdonk is ook lovend over de rol van de voor Daley Blind ingevallen Weghorst. “Ik vind de goal echt fantastisch. Dan ben je gewoon een echte nummer 9. Wéér staat Dumfries aan de basis. Weghorst gokte precies goed waar de bal zou komen. Echt geweldig gewoon.”