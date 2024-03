Quincy Promes op verzoek van Nederland gearresteerd in Dubai

Quincy Promes is woensdagavond gearresteerd in Dubai, zo bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan De Telegraaf. De arrestatie is gekoppeld aan een uitleveringsverzoek van Nederland. Promes moet in ons land een lange gevangenisstraf uitzitten wegens betrokkenheid bij cocaïnehandel en het neersteken van een familielid.

De afgelopen dagen vond koortsachtig overleg plaats tussen Nederland en Dubai. Beide landen sloten in 2021 uitleveringsverdrag, dat het nu mogelijk maakt Promes aan Nederland over te dragen.

Eind februari werd Promes al vastgehouden in de Verenigde Arabische Emiraten. De aanvaller zou betrokken geweest zijn bij een verkeersongeluk en daarna gevlucht zijn van de plaats delict.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De aanvaller was met zijn werkgever Spartak Moskou op trainingskamp in het Midden-Oosten, maar werd op het vliegveld vanaf waar hij zou terugvliegen naar Rusland gearresteerd.

Sinds 1 augustus 2023 heeft Nederland een uitleveringsverdrag met het land in het Midden-Oosten en vanwege de recente veroordelingen tot in totaal 7,5 jaar gevangenisstraf verzocht Nederland de VAE om uitlevering.

Hoewel VAE er relatief lang over deed om Promes uit te leveren, is er nu toch een akkoord bereikt. Eerder op de woensdag meldde misdaadverslaggever John van den Heuvel in een video-item van De Telegraaf nog dat hij de uitlevering verontrustend lang vond duren.

Wanneer Promes aankomt in Nederland, is vooralsnog onbekend. De aanvaller kan overigens nog wel bezwaar maken tegen zijn uitlevering. Zijn huisarrest in Dubai is inmiddels omgezet in verblijf in de gevangenis.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties