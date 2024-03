PSV'er Jerdy Schouten kan toptransfer maken en moet 30 miljoen euro kosten

Jerdy Schouten kan komende zomer een transfer naar Borussia Dortmund maken, zo meldt Patrick Berger van de Duitse tak van Sky Sport maandag. Volgens de journalist heeft 27-jarige middenvelder geen ontsnappingsclausule in zijn contract en is de transfersom onderhandelbaar.

Dortmund is mogelijk onder de indruk geraakt van de kwaliteiten van Schouten tijdens de duels met PSV. In de achtste finales van de Champions League bleken die Borussen over twee wedstrijden te sterk voor de Eindhovenaren.

Schouten maakte in beide duels de negentig minuten vol voor PSV. Zowel in Eindhoven als in Dortmund stond hij centraal achterin naast Olivier Boscagli geposteerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens de berichtgeving van Berger is Dortmund nadrukkelijk op zoek naar een flexibele middenvelder. Schouten zou perfect in het ideaalplaatje van trainer Edin Terzic passen.

De middenvelder annex verdediger beschikt nog over een contract dat hem tot medio 2028 in het Philips Stadion houdt. In zijn contract is geen ontsnappingsclausule opgenomen, dus de prijs is vrij onderhandelbaar. PSV verlangt naar verluidt minimaal dertig miljoen euro bij een eventuele zomerse verkoop.

Schouten is in de huidige voetbaljaargang uitgegroeid tot een cruciale kracht van het PSV van coach Peter Bosz. Hij kwam sinds de start van het seizoen al tot 33 wedstrijden in het shirt van de Eindhovenaren en bovendien maakte hij de negentig minuten vol bij Oranje in het EK-kwalificatieduel met Ierland (1-0 winst).

Afgelopen transferzomer maakte de defensieve middenvelder de overstap van Bologna voor een bedrag van circa twaalf miljoen euro. PSV wenst dus bijna het drievoudige te ontvangen bij een eventuele doorverkoop.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties