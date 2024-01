PSV wint ook tweede oefenduel niet; Ramalho pakt rood maar speelt wedstrijd uit

PSV heeft het trainingskamp in Marbella afgesloten met een gelijkspel tegen Hamburger SV: 2-2. De club die vooralsnog alle Eredivisiewedstrijden dit seizoen winnend afsloot, wist tegen HSV niet volledig te overtuigen. André Ramalho ontving in de eerste helft een directe rode kaart, maar verscheen na de rust toch weer aan de aftrap.

Eerder op de dag speelden de Eindhovenaren al een oefenduel met Heracles. In die wedstrijd kwamen vooral wissel- en jeugdspelers aan minuten toe. Het duel eindigde na doelpunten van Yorbe Vertessen en Jizz Hornkamp in 1-1. Tegen HSV stuurde Peter Bosz ogenschijnlijk zijn beoogde basiself de wei in. Guus Til begon als meest aanvallende middenvelder, terwijl Malik Tillman als linksbuiten geposteerd stond. Noa Lang en Hirving Lozano ontbraken nog wegens blessures.

Het waren de Duitsers die al vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwamen. Een hoekschop van László Bénes belandde op het hoofd van Guilherme Ramos, die adequater reageerde op de voorzet dan Til. De Portugese verdediger knikte hard raak: 0-1.

Het antwoord van PSV liet niet lang op zich wachten. Jordan Teze kreeg de bal ingespeeld in de vijandelijke zestien. De rechtsback vond vervolgens Luuk de Jong met een lage voorzet, waarna de spits de bal slechts hoefde te schampen: 1-1.

Na een halfuur spelen volgde een moment dat voor opmerkelijke taferelen zou zorgen. Voormalig PEC Zwolle-huurling Immanuel Pherai werd de diepte ingestuurd en Ramalho kom hem niet bijbenen. In een poging Pherai van de bal te krijgen gaf de centrale verdediger een duw. De arbiter van dienst zag er een overtreding in en gaf HSV een strafschop. De Braziliaanse mandekker ontving een rode kaart en moest het veld verlaten. De penalty werd benut door Robert Glatzel: 1-2.

Nog voor rust zou PSV met een man minder op gelijke hoogte komen. Wederom was het De Jong die scoorde, ditmaal met het hoofd uit een vrije trap van Joey Veerman: 2-2. Met die stand gingen beide ploegen de rust in. In die pauze ontstond vervolgens verwarring over het vervolg van de wedstrijd.

Er verschenen beelden van Ramalho op X. De mandekker was bezig aan een looptraining en leek op deze manier te moeten compenseren voor de gemiste speelminuten. Niets bleek minder waar. Ondanks dat PSV de eerste helft uitspeelde met tien man, verscheen Ramalho na de pauze toch weer op het veld. "Eerste wedstrijd kennelijk klaar na 45 minuten", schrijft PSV-clubwatcher Marco Timmer op X. "Er komt nu nog een tweede duel, dat begint met 0-0 en met Ramalho weer binnen de lijnen."

In de 'tweede helft' startte PSV dus weer met elf spelers op het veld, waaronder Ramalho. Daarin werd de formatie van Bosz al gauw gevaarlijk via Veerman, maar de middenvelder zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Daniel Heuer Fernandes. HSV werd in het restant van de oefenwedstrijd nog gevaarlijk via enkele uitbraken, maar gescoord werd er niet meer. De koploper van de Eredivisie sluit zijn trainingskamp daardoor af met een gelijkspel: 2-2.

