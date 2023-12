PSV wil graag verlengen met sterkhouder: ‘Het is een kwestie van tijd’

PSV wil het contract van Olivier Boscagli verlengen, zo meldt Voetbal International dinsdag. De Fransman heeft een verbintenis tot medio 2025, maar wat technisch directeur Earnest Stewart betreft blijft Boscagli langer in Eindhoven. Gesprekken over een contractverlenging starten op de korte termijn.

"Earnest Stewart gebruikt zijn tijd nu voor de winterse transferperiode en wat er daarna in de selectie moet gebeuren", schrijft Marco Timmer namens VI. "Het is een kwestie van tijd voordat de technisch directeur met Boscagli over contractverlenging zal gaan praten."

De centrale verdediger kent een ijzersterk seizoen in het Philips Stadion. Veel van de aandacht gaat bij PSV uit naar Peter Bosz en zijn indrukwekkende aanvallende speelstijl, maar ook de Eindhovense defensie staat als een huis onder de nieuwe trainer.

PSV kreeg dit seizoen in de Eredivisie pas zes doelpunten tegen in vijftien wedstrijden. Tien keer hield het elftal van Bosz de nul en slechts één keer kreeg het meer dan één tegentreffer in een Eredivisieduel dit seizoen. Dat was in de met 5-2 gewonnen topper tegen Ajax.

Boscagli is een van de sterkhouders in de succesvolle verdediging van PSV. Veelvuldig staat hij centraal achterin geposteerd met Ramalho, die vaak genoeg het mikpunt van kritiek is. De andere spelers waarmee de linkspoot regelmatig een duo vormt is Jerdy Schouten.

Boscagli speelt sinds de zomer van 2019 voor PSV. Destijds namen de Eindhovenaren hem voor twee miljoen euro over van OGC Nice, waar de voorstopper het grootste gedeelte van de jeugdopleiding doorliep.

Sinds zijn transfer naar de Brabantse club speelde Boscagli in totaal 138 wedstrijden voor PSV. In de 4,5 jaar dat hij in Eindhoven onder contract staat won hij vooralsnog twee KNVB Bekers en twee Johan Cruijff Schalen. Dit seizoen kan hij de eerste Nederlandse landstitel aan zijn palmares toevoegen.

