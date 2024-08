PSV presenteert ‘zwaargewicht’ met ervaring in binnen- en buitenland

Aloys Wijnker is de nieuwe hoofd jeugdopleiding van PSV, zo meldt de regerend landskampioen maandag. Wijnker is de opvolger van Ernest Faber, die eerder dit jaar vertrok naar het Australische Adelaide United FC.

PSV is trots op het binnenhalen van een ‘zeer ervaren’ vervanger van Faber. In het verleden was Wijnker werkzaam bij AZ, de U.S. Soccer Federation, Vitesse en de KNVB. Wijnker krijgt vanaf 1 september de leiding over de PSV Academy.

De 53-jarige Wijnker vervulde die rol eerder al bij AZ en Vitesse, waar hij respectievelijk tien en twee jaar aan het roer stond van de jeugdopleiding. De afgelopen vier jaar was hij als technisch manager actief bij de KNVB.

Wijnker is blij dat hij in de PSV Academy aan de slag mag. “Het is een van de beste jeugdopleidingen in het betaald voetbal. Dat zie je aan de doorstroom naar de hoofdmacht, doorstroom naar andere BVO’s en aan de afvaardigingen bij de nationale jeugdploegen.”

“Zeker de laatste tien jaar zijn er grote stappen gezet. Het is nu zaak dat we die lijn voortzetten”, aldus Wijnker, die als profvoetballer speelde voor Telstar. Ook directeur voetbalzaken Earnest Stewart komt aan het woord op de clubwebsite van PSV.

“Ik ken Aloys vanuit ons gezamenlijke verleden bij AZ en de Amerikaanse bond”, aldus Stewart. “Hij is een zeer gedreven opleider, met een duidelijke visie en een groot netwerk.”

“Hij heeft ervaring in binnen- en buitenland, bij clubs en nationale bonden. Deze factoren maakten hem de ideale kandidaat om PSV Academy te leiden en verder te ontwikkelen”, besluit Stewart.

