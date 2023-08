PSV nadert akkoord met Bayern München en bedingt koopoptie van 12-14 miljoen

Zondag, 6 augustus 2023 om 22:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:53

PSV en Bayern München zijn zeer dicht bij een akkoord over Malik Tillman, zo meldt transfermarktexpert Florian Plettenberg zondagavond. De journalist van de Duitse tak van Sky Sports benadrukt dat alleen de laatste plooien nog gladgestreken moeten worden om de deal te completeren. Het zou gaan om een huurovereenkomst met optie tot koop.

Plettenberg bevestigt dat de clubs momenteel onderhandelen over een huurcontract van een jaar. De huurvergoeding die PSV betaalt moet circa een miljoen euro bedragen. Na afloop van het tijdelijke contract hebben de Eindhovenaren de optie om Tillman definitief over te nemen voor een transfersom die tussen de twaalf en veertien miljoen euro zou liggen. De verwachting is dat de betrokken partijen er in de komende dagen uit zullen komen.

Earnest Stewart gooide afgelopen week een lijntje uit naar Tillman, die hij al persoonlijk kende vanuit zijn vorige functie als technisch directeur van de Verenigde Staten. Tillman werd in het Duitse Neurenberg geboren, maar kon dankzij zijn Amerikaanse vader ook voor Team USA kiezen. Inmiddels staat de aanvallende middenvelder op vier interlands voor de Verenigde Staten, nadat hij tussen 2017 en 2022 voor diverse Duitse nationale jeugdelftallen uitkwam.

Tillman, een 1,88 meter lange nummer 10, speelde vorig jaar nog met Rangers FC tegen PSV. Vorig seizoen werd hij namelijk verhuurd aan de Schotten, waar de rechtspoot in 28 wedstrijden goed was voor 10 doelpunten en 4 assists. In de voorrondes van de Champions League-kwalificatie was Tillman tevens goed voor een doelpunt. Tot op heden kwam het jeugdproduct van Bayern tot zeven optredens in de Beierse hoofdmacht, waarin hij ook één keer scoorde. In de Duitse Onder 21-ploeg deed Tillman in vier wedstrijden drie keer het net bollen.