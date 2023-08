PSV wil transferrecord nu al verbreken en brengt ‘megabod’ uit op Schouten

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 21:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:11

PSV heeft zich afgelopen week bij Bologna gemeld met een 'megabod' op Jerdy Schouten, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De naam van de middenvelder valt al langer rond het Philips Stadion, maar concreet was het tot dusver nog niet. Daar lijkt nu echter verandering in te komen. PSV ondervindt concurrentie van AC Milan, maar wil de Italiaanse topclub aftroeven.

PSV heeft inmiddels een eerste bod ingediend bij Bologna. Rik Elfrink rept over een bedrag van 12 miljoen euro exclusief bonussen. Schouten zat vrijdagavond gewoon op de bank bij zijn club bij de bekerwedstrijd tegen Cesena. Ook Milan zou al een bod hebben uitgebracht. Naast Schouten is Aster Vranckx ook nog altijd in beeld bij PSV. De middenvelder van VfL Wolfsburg ziet zelf een overstap naar de winnaar van de Johan Cruijff Schaal wel zitten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Schouten maakt graag de gang naar PSV. Bronnen bevestigen dat de middenvelder al persoonlijk rond is. In Eindhoven kan aan de eisen en wensen van de middenvelder worden voldaan en het vertrouwen is dan ook groot dat hij kan worden ingelijfd. Schouten kijkt uit naar een samenwerking met Peter Bosz, zo klinkt het. Het gegeven dat Milan 20 miljoen voor Schouten wil neertellen lijkt PSV niet af te schrikken. Met dat bedrag wordt het onlangs gevestigde transferrecord van Noa Lang snel verbroken.

Schouten maakte in de zomer van 2019 de overstap van Excelsior naar Bologna. De Italianen betaalden destijds ruim twee miljoen euro, wat een transferrecord voor de Kralingers betekende. De komst van Schouten bleek een schot in de roos voor Bologna. De inmiddels 26-jarige controleur speelde sinds zijn komst 109 duels voor i Rossoblù. Ook vorig seizoen was de eenmalig Oranje-international verzekerd van een plek bij de eerste elf.

Mede dankzij de prestaties van Schouten eindigde Bologna vorig seizoen op een knappe negende plaats. Lazio en Milan hebben dat ook gezien en hebben hun ogen nu laten vallen op Schouten, die nog tot medio 2026 vastligt bij Bologna. Lazio eindigde het afgelopen seizoen knap als tweede achter kampioen Napoli, waardoor de club van trainer Maurizio Sarri in de komende jaargang uitkomt in de Champions League.