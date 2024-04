PSV heeft belangstelling voor uitstekend presterende Feyenoord-speler

Het is geen uitgemaakte zaak dat Timon Wellenreuther deze zomer bij Feyenoord blijft. De 28-jarige doelman presteert de laatste periode uitstekend, maar dreigt weer op het tweede plan te belanden als Justin Bijlow is teruggekeerd van zijn blessure. Wellenreuther wil hoe dan ook actief zijn als eerste keeper, schrijft Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

1908.nl meldt dat PSV recent toenadering heeft gezocht om informatie op te vragen over de doelman. Dat nieuws wordt bevestigd door Elfrink en Martijn Krabbendam en Marco Timmer van Voetbal International. PSV is echter nog niet concreet voor de doelman van Feyenoord. Wellenreuther ligt nog tot medio 2025 vast in De Kuip.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Wellenreuther heeft aanbiedingen op zak van twee clubs uit de Bundesliga, één uit de Serie A en één uit de Ligue 1, zo klinkt het. De Duitse goalie wil hoe dan ook als eerste doelman fungeren. Arne Slot liet Bijlow in het verleden steevast vrijwel direct terugkeren onder de lat nadat de keeper was hersteld van een blessure. Als dat nu weer gebeurt, lijkt het dus zeer aannemelijk dat Wellenreuther zijn heil ergens anders gaat zoeken.

“Vooralsnog ligt er geen concreet Eindhovens voorstel bij de speler en is ook Feyenoord nog niet officieel op de hoogte gesteld, maar dat er concurrerende belangstelling is voor de doelman staat vast”, schrijft 1908.nl. “Mocht PSV zich in Rotterdam melden voor Wellenreuther, zal Feyenoord niet eenvoudig meewerken aan een vertrek.”

Wellenreuther werd vorig seizoen door Feyenoord gehuurd van RSC Anderlecht en had met een aantal cruciale reddingen een groot aandeel in de landstitel die uiteindelijk veroverd zou worden. Ook dit seizoen bewijst de keeper over uitstekende kwaliteiten te beschikken. Wellenreuther kwam tot dusver tot 23 optredens, waarin hij slechts 18 doelpunten moest incasseren. Hij hield zijn doel elf keer schoon.

Vaessen

Wellenreuther is niet de enige naam die rondzingt in Eindhoven. Zo is al langer bekend dat Etienne Vaessen van RKC Waalwijk op de radar staat om de overstap te maken naar de aanstaande landskampioen. De 28-jarige doelman beschikt over een aflopend contract in Noord-Brabant.

Daarnaast komt Joël Drommel in aanmerking om PSV te gaan verlaten, schrijft Elfrink. De doelman fungeert als tweede doelman achter Walter Benítez en wil graag weer aan spelen toekomen. “Er bestaat ook een kans dat Benítez zijn goede seizoen wil verzilveren en een transfer gaat maken”, aldus Elfrink.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties