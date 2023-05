PSV-fans komen in minuut 88 in opstand en verdedigen Ruud van Nistelrooij

Zondag, 28 mei 2023 om 16:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:17

De fans van PSV hebben zich in het uitduel met AZ uitgesproken over de huidige gang van zaken bij de club. Eerder deze week stapte hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij op door een 'gebrek aan draagvlak'. De oud-spits is na Mark van Bommel en John de Jong de zoveelste clubman in korte tijd die via de achterdeur vertrekt. Supporters van PSV scharen zich achter Van Nistelrooij.

Door de 1-2 zege en het felbegeerde Champions League-ticket viel er voor de PSV-fans weinig te klagen zondagmiddag. Toch lieten ze zich in minuut 88 zien en horen, toen een spandoek werd ontrold met een duidelijke boodschap aan de clubleiding. "Door schandelijk beleid een clubicoon kwijt. Technisch wanbeleid ten top. Weer draait daar een clublegende voor op", luidde de tekst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De actie dient als steunbetuiging aan Van Nistelrooij, die deze week opstapte en daarmee de verantwoordelijkheid voor het cruciale duel met AZ in handen legde van Fred Rutten. De twee PSV-coaches zaten dit seizoen lang niet altijd op één lijn, zo werd deze week bekend. In navolging van Van Nistelrooij vertrekken ook Rutten en André Ooijer na dit seizoen bij PSV. De spelers wilden graag verder met de ervaren Rutten, zo zijn de signalen.

Xavi Simons, die twee keer raak schoot tegen AZ, sprak zich na afloop uit over de situatie. "De trainer heeft bepaald wat hij doet. Het is zijn keuze, iedereen respecteert dat. Persoonlijk was het wel balen voor mij dat de trainer heeft besloten weg te gaan. Ik ben hem voor altijd dankbaar. Ik heb er verder ook niks meer over te zeggen. Ik ben niet degene die daar uitleg over moet geven. Ik ben alleen een speler die zijn werk moet doen."