PSV draait zwarte cijfers, krikt eigen vermogen op én heeft grote stadionplannen

Vrijdag, 29 september 2023 om 17:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:55

PSV heeft over het afgelopen seizoen een nettowinst van dertien miljoen euro geboekt, zo blijkt uit het jaarverslag 2022/23 dat vrijdagmiddag gepubliceerd is. De Eindhovenaren hebben de winst met name weten te realiseren door een positief transferresultaat van 33 miljoen euro door de verkopen van onder meer Cody Gakpo en Noni Madueke.

PSV boekte het afgelopen seizoen successen op het veld met de winst van de TOTO KNVB Beker, de Johan Cruijff Schaal en de tweede plaats in de Eredivisie, maar ook financieel gebied is er veel goed nieuws. De omzet passeerde voor het eerst de grens van honderd miljoen euro in een jaar dat er geen Champions League-voetbal werd gespeeld. Dit kwam met name door de groei van de commerciële-, merchandise- en ticketingomzet. Het eigen vermogen had door de coronacrisis een flinke knauw gekregen, maar dit is ook weer opgekrikt naar 31 miljoen euro, waarmee een verder herstel werd gerealiseerd.

Verwachtingen

Het nieuwe financiële boekjaar is ondertussen veelbelovend begonnen. PSV heeft zich gekwalificeerd voor de lucratieve groepsfase van de Champions League en met de verkoop van Ibrahim Sangaré is er reeds een grote uitgaande transfer gerealiseerd. De club verwacht daarom dat ook in seizoen 2023/24 een positief resultaat wordt geboekt, waarmee verder kan worden gebouwd aan het eigen vermogen.

PSV heeft aan het vorige seizoen een nettowinst van dertien miljoen euro overgehouden. Vooral de transfers van Gakpo (Liverpool) en Madueke (Chelsea) hadden een positieve impact op de financiële doelstellingen van de club. De Eindhovenaren konden hierdoor afgelopen zomer volop investeren in nieuwe aanwinsten. In totaal gaf technisch directeur 55 miljoen euro uit aan spelers. Hirving Lozano, Ricardo Pepi, Jerdy Schouten en Noa Lang werden definitief ingelijfd, terwijl Armel Bella-Kotchap en Malik Tillman op huurbasis de stap naar PSV maakten.

Stadionplannen

Omdat het momenteel zo goed gaat met de club, wil PSV binnen enkele jaren het eigen stadion uitbreiden. Ook een verhuizing wordt niet uitgesloten, zo schrijft het Eindhovens Dagblad, al gaat de voorkeur wel uit naar uitbouw in het Philips Stadion. Volgende week wordt een opdracht verstrekt aan onderzoeksbureau Hypercube om met een voorstel te komen hoe PSV om moet gaan met de toekomst. Hypercube is vooral ook gevraagd om ‘out of the box’ te denken.