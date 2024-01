PSV bevestigt dat Noa Lang voor ‘een langere periode’ aan de kant staat

Noa Lang is vanwege een bovenbeenblessure voor een langere periode niet inzetbaar, zo maakt PSV maandag wereldkundig. De Eindhovenaren gaan in overleg met internationale experts over het herstelplan. Lang viel afgelopen zaterdag tegen Almere City FC (2-0 winst) uit met een hamstringblessure en moet voorlopig dus revalideren.

"Noa stond zaterdag aan de aftrap van het duel met Almere City (2-0). In de tweede helft werd hij naar de kant gehaald vanwege klachten aan zijn bovenbeen. Aanvullend onderzoek wees maandag uit dat de aanvaller een hersteltraject moet volgen voordat hij weer in actie kan komen", zo valt te lezen in het persbericht van PSV.

Lang mist in ieder geval de topper tegen Ajax van zaterdagavond. Daarnaast staat ook het tweeluik met Borussia Dortmund (20 februari en 13 maart) in de achtste finale op de tocht. Wanneer Lang precies terugkeert in de selectie van trainer Peter Bosz is nog onduidelijk.

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldde zondag dat PSV zich in de laatste dagen van de winterwindow wellicht nog gaat roeren op de transfermarkt. Reden daarvoor is een potentieel 'serieuze' blessure van Lang, die naar nu blijkt dus opnieuw in de ziekenboeg is beland.

Terugkerend probleem

Lang kampte dit seizoen al twee keer eerder met een hamstringblessure, waardoor hij diverse wedstrijden van PSV moest missen. De kwetsuur speelde hem ook al parten bij zijn vorige werkgever Club Brugge.

Lang raakte tijdens het winterse trainingskamp in Spanje volledig fit en keerde op 13 januari, na een absentie van twee maanden, terug bij PSV in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Excelsior. Lang werd tegen Almere als middenvelder gebruikt door Peter Bosz, die zijn pupil dus noodgedwongen moest vervangen.

Vertessen

De blessure van Lang heeft geen gevolgen voor Yorbe Vertessen, die op weg is naar 1. FC Union Berlin. PSV heeft volgens Elfrink een vast transferbedrag van 4,75 miljoen euro afgesproken, een bedrag dat door bonussen kan oplopen naar 6 miljoen. Daarnaast is een fraai doorverkooppercentage bedongen. Voor Vertessen ligt een contract tot medio 2028 klaar in Berlijn.

