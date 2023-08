PSG onderhandelt en is bereid groen licht te geven voor exit Wijnaldum

Woensdag, 30 augustus 2023 om 22:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:29

Steven Gerrard wil Georginio Wijnaldum in de slotfase van de zomerse transfermarkt naar Al-Ettifaq halen. Dit weet transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdagavond te melden. De onderhandelingen tussen alle betrokken partijen zijn in volle gang en Paris Saint-Germain is bereid groen licht te geven voor de transfer van de Nederlandse middenvelder. Het is nu aan Wijnaldum om te beslissen of hij het avontuur in Saudi-Arabië ziet zitten.

Wijnaldum ligt tot medio 2024 vast bij PSG, waardoor dit het ideale moment lijkt voor de Franse grootmacht om de overbodige middenvelder te verkopen. De 32-jarige middenvelder wil zelf ook graag uit het Parc des Princes vertrekken. L'Équipe wist onlangs te melden dat Wijnaldum via zijn management bij de clubleiding heeft verzocht om zijn contract te verscheuren. De Parijzenaren hebben dat voorstel echter geweigerd, omdat de club een transfersom van zes miljoen euro wil zien bij zijn vertrek.

Wijnaldum verzocht via zijn management om zijn contract te ontbinden, zodat hij vrij is om te tekenen waar hij wil én PSG kan besparen op zijn forse salaris. Naar verluidt verdient de Nederlander ruim tien miljoen euro in de Franse hoofdstad, waardoor het mogelijk is dat PSG aan het einde van de transferwindow nog bereid is water bij de wijn te doen. Wijnaldum speelde tot op heden 38 wedstrijden voor les Parisiens, waarin hij 3 goals en 3 assists liet noteren. Daar lijkt het ook bij te gaan blijven. De Oranje-international traint tegenwoordig apart van de groep, samen met Julian Draxler, Colin Dagba en tot voor kort Kylian Mbappé.

Gerrard heeft net als Wijnaldum een verleden bij Liverpool, waar de reservespeler van PSG onder manager Jürgen Klopp jarenlang een gewaardeerde kracht was. Eerder deze zomer ruilde Jordan Henderson Liverpool voor circa 13 miljoen euro in voor Al-Ettifaq, waar ook onder meer Moussa Dembélé onder contract staat. De ambitieuze Saudische club bezet na vier speelronden de vierde plaats, met een achterstand van vijf punten op koploper Al-Ittihad.