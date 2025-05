Wout Weghorst getipt voor grote concurrent Ajax: 'Hij is de ideale spits'

Robert Maaskant kijkt altijd met veel plezier en bewondering naar Wout Weghorst. De bij Helmond Sport vertrokken trainer zou de 32-jarige aanvaller van Ajax graag nog een keer bij een andere Nederlandse club aan het werk zien.

''Dat is een jongen die tenminste uitspreekt dat hij kampioen wil worden'', is Maaskant in de podcast van Sportnieuws complimenteus richting Weghorst. De boomlange spits leek met Ajax lange tijd op weg naar de landstitel, maar na een slechte eindspurt ging het kampioenschap alsnog naar PSV.

Maaskant oppert direct de naam van een club die volgens hem wel bij Weghorst past. ''Het kan misschien niet meer, ik denk van wel, Weghorst moet gewoon naar Feyenoord.''

Presentator Rick Kraaijeveld merkt op dat zoiets eigenlijk niet mogelijk is, maar daar heeft Maaskant geen boodschap aan. ''Waarom niet? Zet Weghorst nou gewoon bij Feyenoord in de spits neer. Met Sem Steijn achter hem en dan nog twee snelle jongens aan de zijkant met een goede actie. Weghorst is de ideale spits voor Feyenoord.''

Maaskant voorziet geen problemen en schuift voorbeelden naar voren van spelers die eerder de pikante overstap durfden te maken. ''Johan Cruijff heeft voor Feyenoord gespeeld, Wim Jansen heeft voor Ajax gespeeld... Zeg nooit 'nooit'.''

Weghorst wordt in augustus 33 en heeft niet het eeuwige voetballeven, weet ook Maaskant. ''Het is ook maar een ideetje. Niet alles wat ik bedenk hoeft uitgevoerd te worden. Maar het zou wel passen. Ik denk dat hij De Kuip in vuur en vlam kan zetten met zijn manier van spelen.''

Weghorst lijkt klaar te zijn voor nog een seizoen bij Ajax. De aanvaller plaatste vorige week een lang verhaal op Instagram waarin hij de supporters bedankte voor hun steun. ''Kan nu al niet wachten op volgend jaar Ajacieden'', zo schreef de spits.