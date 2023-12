Perez ziet PSV'er uitblinken, maar zou voor die plek tÃ³ch een topaankoop halen

Perez ziet PSV'er uitblinken, maar zou voor die plek tóch een topaankoop halen

Zondag, 3 december 2023 om 22:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:17

Het geïmproviseerde centrale duo bij PSV hield zich uitstekend staande tegen Feyenoord (1-2 winst), zo vindt Kenneth Perez. Peter Bosz koos ervoor om Jerdy Schouten, doorgaans een middenvelder, achterin naast Olivier Boscagli te laten spelen. Dat pakte weergaloos uit, toch zou Perez met het budget van PSV een nieuwe topverdediger kopen.

Perez vindt dat Boscagli het uitstekend doet bij PSV, zo ook tegen Feyenoord. De linksbenige centrumverdediger liet zich in defensief opzicht bijvoorbeeld zien in de 51ste minuut door een lage voorzet van Quilindschy Hartman weg te tikken, waardoor Santiago Gimenez niet meer lekker bij de bal kon komen. Boscagli liet zich ook voorin gelden door de 0-2 binnen te koppen uit een hoekschop.

"Hij kwam als linksback en had het daar heel lastig", zegt Perez bij ESPN's Dit was het Weekend. PSV kocht Boscagli in 2019 voor twee miljoen euro van OGC Nice. "Als centrale verdediger dachten we: is hij verdedigend wel goed genoeg?"

Volgens Perez wordt Boscagli geholpen door de aanwezigheid van hoofdtrainer Bosz. "Boscagli heeft nu een trainer die van het voetballende vermogen uitgaat. Daardoor stond Schouten, die ook heel erg goed speelde, achterin. Schouten speelde in plaats van André Ramalho, waarvan gezegd wordt dat het een betere verdediger is. Maar ik vind Schouten verdedigend gewoon beter!"

Hoewel het duo uitstekend speelde, denkt Perez niet dat het een oplossing voor de lange termijn is voor PSV. "Je ziet dat dit een goede combi is, maar het lijkt bijna dat het te veel voetbal is..."

PSV lijkt vrijwel zeker bij de eerste twee plekken in de Eredivisie te gaan eindigen en zal dan opnieuw de enorme startpremie voor de Champions League kunnen bijschrijven. "Ik denk dat PSV, als de miljoenen echt gaan binnenstromen, op die plek wel één heel goede verdediger gaat halen."

"Het kan ook zijn dat die Armel Bella-Kotchap dat blijkt te zijn. Die is nu gehuurd (van Southamtpon, red.)." PSV heeft geen optie tot koop en technisch directeur Earnest Stewart heeft al aangegeven dat de centrumverdediger hoe dan ook te duur zal zijn om te kopen.

"Vandaag loste PSV het op met Schouten achterin. Dat pakte goed uit, maar ik denk dat in the long run het beter is om één hele goede centrumverdediger te halen", besluit Perez.