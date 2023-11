Perez ziet lichtpunt bij Ajax: ‘Die jongen doet het hartstikke goed, onbevangen’

Donderdag, 2 november 2023 om 21:02

Kenneth Perez is in de rust van de wedstrijd tussen Ajax en FC Volendam (0-0 ruststand) erg positief over debutant Ar'Jany Martha. De Deen vindt de nieuwe linksback, die overgeheveld is uit Jong Ajax, vooral in balbezit een uitstekende indruk maken. "De linksback doet het hartstikke goed", zegt Perez bij ESPN.

Ajax maakt aan de bal een vrij goede indruk op Perez. "Er zit een lijn in het aanvalsspel. Niet eindeloos heen en weer tikken." Martha speelt daarin een goede rol. "Die speelt onbevangen, speelt de bal meestal naar de goede kleur en heeft goede voorzetten."

Perez benoemt nog een positief aspect aan het spel van Martha. "De afwisseling met Steven Bergwijn (de linksbuiten van Ajax, red.) loopt heel goed: de een gaat aan de buitenkant staan, de ander naar binnen. Daardoor kom je een linie verder in balbezit."

Minder positief is Perez over Steven Berghuis, die enkele goede kansen miste. Met name de eerste, die panklaar gelegd werd door Brian Brobbey, was een enorme misser. "De kwaliteit van het afwerken is het negatieve bij Ajax, waarbij Berghuis heel matig afwerkt. Met zijn traptechniek zijn het hele grote kansen die hij laat liggen. Dat is beneden zijn niveau. Ik telde hem al, die eerste."

John van 't Schip laat Berghuis opnieuw als rechtsbuiten spelen. "Ik zie hem ook het liefst als rechtsbuiten, ik vind hem een matige middenvelder. Als rechtsbuiten heeft hij ook carrière gemaakt, maar hij moet het wel afmaken vandaag", aldus Perez.

Volendam kwam niet tot een echte kans. Perez verwacht dat Ajax de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe trekt. "Ik verwacht dat de bal wel een keer goed gaat vallen voor Ajax, dan zal het wel een overwinning worden."