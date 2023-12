Perez: ‘Hij heeft het in de grote wedstrijden niet laten zien bij Feyenoord’

Calvin Stengs reageerde woensdagavond na het bekerduel tussen Feyenoord en FC Utrecht (2-1) in De Kuip op de kritiek van Kenneth Perez. De analist van ESPN vindt dat de middenvelder annex aanvaller van de Rotterdamse club te weinig brengt in de grote wedstrijden.

Stengs werd na de bekerontmoeting door verslaggever Hans Kraay junior geconfronteerd met de kritiek van Perez. "Ik ben het niet helemaal eens met zijn kritiekpunten, maar zo hebben we allebei onze mening", zei de maker van het openingsdoelpunt tegen Utrecht, een goal die al in de zevende minuut viel.

"Hij vindt dat ik niet thuis geef in de grote wedstrijden. Maar in de eerste Champions League-wedstrijden gaf ik dat juist wel. Misschien in de laatste wedstrijden wat minder, maar volgens mij draai ik een prima seizoen", aldus de strijdvaardige Stengs.

Perez

Perez reageerde in gesprek met presentator Milan van Dongen op de reactie van Stengs. "Hij is teruggehaald naar Nederland om het in de grote wedstrijden te laten zien en Feyenoord daarmee verder te helpen."

"Ik vind dat hij het in die wedstrijden niet genoeg heeft laten zien, ten opzichte van de wedstrijden tegen bijvoorbeeld Heracles Almelo", verwees de analist naar de 0-4 overwinning van afgelopen zondag. In die uitwedstrijd tekende Stengs voor de eerste twee Rotterdamse goals.

"Tegen PSV heeft hij Feyenoord niet op sleeptouw genomen", aldus Perez over de topwedstrijd van enkele weken geleden in De Kuip, die door de koploper uit Eindhoven met 1-2 werd gewonnen.

Stengs hoorde Perez aan en gaf tot slot nog een keer een reactie. "Hij mag zijn mening hebben, maar die heb ik ook", aldus de zomeraanwinst van Feyenoord, dus ook in het nieuwe jaar bekervoetbal speelt.

