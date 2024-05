Perez: ‘Ik snap he-le-maal niets van dit Feyenoord-moment. Ik zou kwaad worden’

Kenneth Perez is niet te spreken over combinatie bij een vrije trap van Feyenoord. Calvin Stengs kon in de openingsfase van de tweede helft van het duel met NEC Nijmegen vanaf een gunstige plek een vrije trap nemen, maar in plaats van een direct schot legde hij de bal verkeerd af op Dávid Hancko. Perez snapt niets van de keuze van Stengs, zo maakt hij duidelijk in het programma Dit was het Weekend van ESPN.

Aan het begin van de tweede helft ging Ayase Ueda bij een 1-1 stand alleen op NEC-doelman Jasper Cillessen af. De Japanner kapte naar zijn rechterbeen, maar werd daarbij hard neergehaald door Bram Nuytinck. De verdediger kon er met een rode kaart vanaf.

Wat daarop volgde was een vrije trap op de rand van de zestien. Stengs ging achter de bal staan en waar iedereen een schot op doel verwachtte, ging de bal zijwaarts richting de inlopende Hancko. De bal was veel te onzorgvuldig gespeeld, waardoor die uiteindelijk richting de hoekvlag rolde.

“Ze hebben natuurlijk wel leuke combinatie, maar van één vrije trap begreep ik echt he-le-maal niets”, oordeelt Perez over het bewuste moment. “Als ik daar achter de bal zou staan en ik moest een combinatie doen, dan zou ik echt kwaad worden.”

“Als je een beetje trap hebt, dan denk je toch... En weet je wat ik niet begrijp: hij speelt hem op de linksbenige Hancko die rechts in de zestien staat. Ook nog te hard. Het kan alleen als je de bal kort tikt en dat Hancko dan met links komt.”

“Ivanusec zou dit best goed kunnen en hij stond naast de bal. Je zou toch woedend worden?! Ik dacht eerst dat het een rechtspoot zou zijn, zodat hij direct kan schieten. Maar Hancko? Dan is het helemaal dramatisch uitgevoerd.”

“Ik erger me meer aan degene die beslist om hier een combinatie van te maken”, besluit Perez. “Dat zijn de trainers. Dat je die vrije trap slecht uitvoert, dat kan gebeuren. Ivanusec had hem ook in de muur kunnen schieten.”

