Perez: ‘Hij deed maar één ding goed en heeft maar 60 procent passzuiverheid!’

Donderdag, 21 september 2023 om 22:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:10

Kenneth Perez is niet te spreken over het defensieve optreden van Ajax. De Amsterdammers startten met een 2-0 voorsprong uitstekend aan het Europa League-duel met Olympique Marseille, maar die werd nog vóór het rustsignaal uit handen gegeven: 2-2. Halverwege de wedstrijd laat de analyticus in de studio van ESPN weten ook teleurgesteld te zijn in Steven Berghuis.

“Zo goed als Ajax begon heb ik ze nog niet zien spelen dit seizoen”, opent Perez. “Wel leuk dat beide teams dachten: we doen iets voor het publiek en verdedigen allebei niet. Het is echt niet te geloven hoe er verdedigd wordt. Het publiek stond wel achter Ajax en de trainersstaf leek wel verrast bij de goals, zo van: hé, wat gebeurt hier!? Ik vond het bij de 2-0 overigens een goede variant met Berghuis. Het is gewoon wel een hele knappe variant.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dit was ongeveer het enige wat Berghuis goed doet in deze wedstrijd”, plaatst Perez een kanttekening. “Hij wil wil elke bal hebben, eist alles op. Hij wil de leider acteren, maar hij heeft zóveel balverlies, waardoor je continu moet omschakelen. Hij heeft een passnauwkeurigheid van zestig procent! Zoveel balverlies!”

Al in de achtste minuut kwam Ajax op voorsprong. Carlos Forbs profiteerde van een misverstand achterin bij Marseille, waar een lange bal van Jay Gorter slecht verwerkt werd. Forbs kopte de bal door op zichzelf en rondde na een lange rush een-op-een met Pau López beheerst af: 1-0. Het werd nog mooier voor Ajax toen Steven Berghuis in de twintigste minuut uit een drop-kick schitterend afdrukte na een doorgeschoten voorzet van Borna Sosa: 2-0.

Lang zou de voorsprong van Ajax niet stand houden, want Jonathan Clauss scoorde drie minuten later met een overtuigend diagonaal schot richting verre hoek: 2-1. Pierre-Emerick Aubameyang maakte zeven minuten voor rust uit een soort sliding van zestien meter, op het moment dat er opnieuw enorm veel ruimte viel achter de defensie van Ajax: 2-2.